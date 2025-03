O PSOE ratifica a expulsión dos catro concelleiros 'díscolos' de Santiago

O grupo municipal socialista queda con dous edís: o PSOE ratifica a expulsión dos 'díscolos'. Fontes do PSOE local confirmaron a EL CORREO GALLEGO, medio do mesmo grupo editorial que LA OPINIÓN A CORUÑA, a expulsión firme de militancia dos concelleiros expedientados, Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Álvarez. O grupo municipal socialista queda así, previsiblemente xa de cara ao pleno do mes de marzo, con tan só dous edís, os concelleiros afíns á dirección do partido: Sindo Guinarte -a quen o aparato quería xa hai semanas nomear voceiro- e Marta Abal. A resolución chega tan só dez días despois de finalizado o prazo de alegacións na comisión de ética.

Unha vez oficializada a expulsión será o secretario municipal quen teña que resolver como se vai configurar a partir de agora o pleno municipal, pois os edís expulsados do partido anunciaron reiteradas veces que non renunciarían as súas actas, fieis ao "mandato representativo", mais non poderán compartir bancada cos que ata agora era os seus compañeiros.

Esta mesma semana, a concelleira Mercedes Rosón comunicaba en rolda de prensa que lles resultaría insólito que o seu caso, cuxa "reiterada indisciplina" sempre negaron, se resolvese antes que outros procedementos, como segundo eles mesmos indicaban, o 'Caso Ábalos'. Os concelleiros expulsados aseguran que "non é Comisión Federal de Ética e Garantías quen ratifica a expulsión, senón só dous dos seus membros, presidente e secretaria, alegando a urxencia da decisión" e confrontan esta premura coa que "non se apreza noutros -expedientes- abertos na nosa provincia, en toda Galicia e no Estado, pendentes de resolución firme dende hai meses, ante mocións de censura da man do Partido Popular ou presuntos casos de corrupción e que, nalgún caso, está a provocar un enorme dano á reputación das nosas siglas".

Péchase así unha crise nas filas do Partido Socialista de Santiago pero segue aberta outra, a da Corporación local, que agora terá que reconfigurarse. Queda agora no aire a estabilidade do goberno en minoría de Goretti Sanmartín, cuxo principal aliado dende a oposición era o PSOE, o conformado ata este venres por Muíños, Rosón, Castro, Álvarez, Guinarte e Abal.

"Somos socialistas"

"Somos socialistas. E iso non hai resolución nin decisión de organización algunha que o poida cambiar", así encabezaron os concelleiros expulsados do grupo municipal socialista en Raxoi o seu comunicado, minutos despois de coñecerse a resolución da Comisión de Ética e Garantías do PSOE. "Ser socialista implica crer nun mundo máis xusto e defender unha sociedade baseada na igualdade, defender os valores da liberdade e da fraternidade", continúan, para reiterar a súa permanencia na Corporación local. "Nós seguiremos a defender eses valores co noso traballo no Concello de Santiago ata o 2027, cumprindo o compromiso acadado coas nosas veciñas e veciños que nos apoiaron nas últimas eleccións locais".

Os edís díscolos coa dirección do partido e agora expulsados do mesmo aférranse á súa palabra, que "implica cumprir os compromisos, respectar as promesas que lle fixemos á cidadanía e actuar de acordo ás ideas e valores do partido ao que, con total honestidade, cremos estar en plenas condicións de poder seguir representando con dignidade". E seguen a defenderse fronte ás acusacións de indisciplina que levaron agora á súa expulsión. "Nas últimas semanas e meses, difundíronse informacións falsas e acusóusenos de incumprir normas de funcionamento do partido" e recalcan que "sabemos o que é cumprir as normas".

Para a súa defensa os concelleiros Muíños, Rosón, Castro e Álvarez, como tamén tiña xa anunciado, recorrerán á xustiza ordinaria. "Vémonos na obriga de defender a verdade do acontecido, acudiremos á xustiza ordinaria vía civil e incluso penal". E afírmanse e facelo por "dignidade, para defender a nosa integridade e, sobre todo, porque non estamos dispostas a permitir que de forma arbitraria alguén decida quen pode ou non ser socialista en función das súas preferencias persoais".

"Con folgos renovados tralo apoio das máis de 800 persoas que teñen subscrito esa carta de apoio a nós as catro. Desde a convicción de que o noso traballo nestes anos, de compromiso con Compostela e lealdade co PSdeG, non merece este final", salientan no final do comunicado.