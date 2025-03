Rueda sobre Altri: «La declaración de impacto no es una hoja en blanco; estaremos vigilantes»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió hoy en Ourense a la aprobación de la declaración ambiental para implantar Altri en Palas de Rei. "Siempre dijimos que la hoja de ruta era clara: serían los técnicos de la Xunta de Galicia los que emitirían los informes correspondientes después de examinar toda la documentación y si entendían que era favorable, la DIA (Declaración de Impacto Ambienta) sería favorable, como así fue", apuntó en primer lugar.

En este sentido, Rueda ha pedido «respeto» hacia los técnicos: «Lo pedí durante todo el proceso. Firman la DIA, que al final es un conjunto de informes técnicos, hasta 34 técnicos diferentes que emiten 40 informes».

A mayores, el presidente autonómico ha remarcado que «la Declaración de Impacto Ambiental no es una hoja en blanco, establece una serie de condicionantes que deben ser cumplidos y, por supuesto, la Xunta de Galicia estará vigilante para que todo esto se cumpla durante todo el proceso que se abre a partir de ahora».

«Le toca mover ficha al Gobierno central»

Rueda apuntó que «la Xunta cumplió su función» y que ahora «le toca al Gobierno central mover ficha. Decía que en función de si los informes eran favorables o no, actuaría en consecuencia respecto al financiamiento, a la conexión eléctrica necesaria, y esto vale para esta industria y para cualquiera. Vuelvo a insistir en que en Galicia se examinan los proyectos: los que no cumplen se echan para atrás, y a los que cumplen se les da autorización y a partir de ahí siguen un camino».

Sentencia TSXG

A preguntas de los periodistas, Alfonso Rueda se refirió también a la sentencia del TSXG que veta el uso de empresas externas para evaluar el impacto ambiental. «La Xunta de Galicia no lo hizo nunca. Tampoco lo hizo en el caso de esta Declaración de Impacto Ambiental que hoy se publica en el DOG. Y, por lo tanto, no resulta aceptada. Lo que buscaba la Xunta de Galicia y lo que busca con las máximas garantías es agilizar este tipo de procedimientos: estamos hablando de establecimiento de industrias que crean puestos de trabajo. El TSXG, insisto, al contrario de lo que pasa en otras muchas comunidades autónomas, aquí decide que en Galicia no puede ser», dijo

Rueda aseguró también que «la Xunta de Galicia no está de acuerdo con esta sentencia y estamos estudiando recurrirla, pero mientras la aplicaremos».