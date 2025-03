Víctor F. Freixanes finaliza a súa etapa como presidente da Real Academia Galega

A Real Academia Galega vén de anunciar que o seu presidente, Víctor F. Freixanes, deu por concluída a súa etapa como presidente da institución das letras galegas tras completar oito anos á fronte da mesma.

O académico formalizou na tarde deste venres o peche do seu segundo mandato ante os membros do Plenario na xuntanza ordinaria que se celebrou no pazo de María Pita.

Unha vez dádo este paso, comeza agora o proceso que conducirá á elección da nova comisión executiva da Academia, que celebrará os 125 anos de vida o vindeiro 2026.

A secretaria da RAG, Margarita Ledo Andión, ocupará interinamente a presidencia da secretaria, e será a ela a quen lle corresponderá poñer en marcha o proceso electoral para escoller o novo camiño. Os estatutos da Academia establecen que a nova executiva deberá estar escollida nun período inferior a tres meses.

Pleno ordinario da RAG no pazo de María Pita no que Freixanes deu por finalizado o seu mandato / RAG

Ábrese agora un prazo de presentación de candidaturas á presidencia onde será necesario que tres membros de número da institución avalíen a candidatura. Quen decida presentarse terá ata 48 horas antes da data que se fixe para o pleno extraordinario de elección.

Víctor F. Freixanes

Nado o 24 de agosto de 1951, Víctor F. Freixanes é un xornalista, editor e escritor que presidía a institución desde o ano 2017, cando sucedeu a Xesús Alonso Montero. Freixanes ingresou na RAG en febreiro de 2004 co discurso Desafíos para un novo século. Entre a Trabe de Ouro e a Paxariña de Armenteira, pasando a ocupar a cadeira que deixou baleira o escritor Carlos Casares.

Foi o cuarto presidente da Real Academia no século XXI, posto que ocuparon anteriormente Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Méndez Ferrín e o citado Alonso Montero. Durante os seus dous mandatos, a institución afronta a reforma da súa sede na rúa Tabernas da Coruña, feito polo que tivo que desprazarse temporalmente ao polígono de Pocomaco, ademais de enfrontarse a un dos momentos máis duros da situación da lingua en Galicia tras indicar o IGE que o galego se sitúa por detrás do castelán en número de falantes.