Seis meses y mil euros, el primer escollo de los ucranianos para validar el título

Los ucranianos que escaparon de la guerra y se instalaron en Galicia viven un proceso de adaptación complejo y sus vidas aún no se parecen a las que dejaron atrás. Desde 2022 lograron empadronarse en la comunidad alrededor de 2.500 (2.427 hasta diciembre de 2024), pero ninguno de ellos pudo homologar su título universitario todavía y aún no pueden ejercer la profesión que tenían en su país de origen. No hay casos de éxito aunque ya hayan pasado tres años desde el inicio de la guerra.

Y es que es un proceso largo, de más de dos años, y son necesarios algunos trámites que pueden ser una criba para los candidatos. Entre ellos, la traducción jurada del título. Es tan costoso que obliga a los ucranianos a dejar parte de sus ahorros en el proceso y todo ello sin garantías de que vayan a poder trabajar después de lo suyo.

Los precios pueden superar los 1.000 euros y la lista de espera alcanza ya los seis meses. Lo necesitan profesiones con colegio, como son los médicos, enfermeros, veterinarios, abogados o ingenieros.

La portavoz de la Asociación de ucranianos en Galicia Girasol, Marta Skyba, explica que solo hay un caso de una chica que logró homologar su título de Medicina, pero tardó cuatro años y medio y vino antes de que comenzase la guerra. «Tenemos gente muy preparada, médicos con más de diez años trabajados, odontólogos con experiencia, una veterinaria… Pero están desaprovechados, ejerciendo como camareros o como personal de limpieza», afirma. Lo que sí se llevó a acabo en varias ocasiones de forma satisfactoria fue lograr una equivalencia del título, que habilita en el periodo de un año a profesionales más técnicos.

Con todo, el primer paso para los ucranianos es buscar trabajo lo antes posible, clases de idioma y una vivienda. «Es bastante difícil. Si lo es para los españoles, imagina para nosotros», indica Skyba. Además, para que se produzcan las homologaciones es necesario un nivel de B2. «Lo óptimo para estudiar un idioma extranjero es tener la cabeza libre de preocupaciones y eso para personas que vienen de un país en guerra es mucho pedir», dice.

A Skyba le preocupa la situación actual de Ucrania y sobre todo el juego entre Rusia y Estados Unidos: «Cada día se dice una cosa distinta. La guerra es cosa de todos y solo pagamos nosotros. Mientras, Putin no quiere paz, quiere el territorio ucraniano pero sin ellos», advierte. «Nosotros no vamos a vivir como una colonia», añade.

La situación de tensión es un aliciente para que los ucranianos sigan saliendo del país. Huyen de la incertidumbre y del peligro. Putin pone condiciones a Trump y Trump vacila: es difícil saber que pasará a continuación.

El paro

Según los últimos datos del INE, en diciembre de 2024, se inscribieron 278 ucranianos al paro. Un semestre antes lo hicieron 671 personas. A su vez, otros 722 se dieron de alta en la Seguridad Social.

Por otra parte, más de 1.200 niños se escolarizaron en la comunidad en 2024, sobre todo en Educación Primaria.

Suscríbete para seguir leyendo