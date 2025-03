El BNG llevará al Parlamento el cierre parcial de Sogarisa

El BNG trasladará al Parlamento de Galicia la problemática derivada de la suspensión parcial de la actividad del Centro de Tratamiento de Residuos de Galicia, gestionado por Sogarisa en As Somozas, tras confirmar la Xunta varios casos de intoxicaciones en el entorno. Tras la decisión de la Xunta del cierre parcial de la empresa el pasado jueves, el comité de empresa de Sogarisa emitió un comunicado en defensa de la «seguridad y protección ambiental».

Por su parte, el BNG advirtió que desde el incendio ocurrido en las instalaciones en 2023 «los vecinos se vienen quejando de la aparición de unas nieblas bajas y densas, con mal olor, que no parecen ser de vapor de agua y que no se diluyen» hasta superar «un radio de 3 ó 4 kilómetros». Según el BNG, aquel incidente afectó al control de su estación de evaporización y oxidación, «un sistema de tratamiento de residuos líquidos no inflamables», y «puede estar relacionado con el tratamiento de algún tipo de residuos no autorizado».