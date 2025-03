Cada día se rompen 14 matrimonios en Galicia, un 3% más en un año

Cerca de 5.300 parejas presentaron en 2024 una demanda de ruptura matrimonial en los juzgados gallegos, lo que supone que cada día catorce matrimonios optaron por pedir el divorcio, la separación o la nulidad, aunque de este último supuesto solo se dieron dos casos a lo largo del pasado año en la comunidad.

Según los datos facilitados ayer por el Consejo General del Poder Judicial, estas 5.269 demandas interpuestas en Galicia en 2024 son un 3,3% más que las registradas en 2023, cuando se contabilizaron 5.103, una cifra que se mantuvo en niveles semejantes en los años anteriores —5.115 en 2022, 5.034 en 2021 o 5.182 en 2020—. Sin embargo, las estadísticas muestran un significativo descenso de las rupturas matrimoniales con respecto a hace una década, cuando se firmaron un 11% más de divorcios en Galicia —5.948 en 2014—.

En los últimos meses los abogados matrimonialistas están detectando un aumento de las demandas presentadas, que atribuyen a la inminente entrada en vigor de la Ley de eficiencia procesal —Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero—. La normativa, que tendrá validez a partir del próximo 3 de abril, establece, entre otras cuestiones, que las parejas que pretendan divorciarse y no lo hagan de mutuo acuerdo deberán pasar antes de forma obligatoria por un proceso de mediación.

«Si es una demanda contenciosa, es decir, un divorcio no consensuado, tendremos que acudir obligatoriamente a lo que la Ley denomina métodos alternativos de solución de conflictos (MASC)», explica la abogada Noemí Otero, con despacho en Ames, que entre el último trimestre de 2024 y el primero de 2025 ha atendido aproximadamente un 25% más de casos de divorcios. «Cuando les explicas a los clientes lo que supone la nueva normativa, te dicen que quieren presentar la demanda cuanto antes, para no tener que pasar por la mediación y para que el proceso no se retrase más», señala la letrada.

En la mayor parte de los casos, indica, se trata de parejas que llevan más de 20 años de matrimonio. «La edad de los clientes se ha incrementado, la mayoría tiene de 55 años en adelante», indica.

Y, aunque siguen siendo mayoría los divorcios de mutuo acuerdo —2.973—, los que más han aumentado en 2024 son los no consensuados —2.151—, con un alza del 4%, el doble de lo que crecieron las rupturas amistosas.