‘Martinho’ deja tres heridos y medio millar de incidencias en Galicia

La primavera astronómica —que no la meteorológica, que comenzó el 1 de marzo— irrumpió ayer en Galicia disfrazada de crudo invierno. Los vientos huracanados de la borrasca Martinho dejaron en la comunidad tres heridos leves, en Cangas, Tomiño y A Coruña, y cerca de medio millar de incidencias: las más repetidas fueron tejados levantados, árboles derribados y contenedores de basura desplazados. Pontevedra fue la provincia más afectada por las fuertes rachas, que superaron los 100 km/h en ambos lados de la ría de Vigo. Pero en Ourense se alcanzaron las ráfagas más intensas: 166 km/h en A Veiga. Hoy el viento volverá a soplar fuerte, aunque los avisos de MeteoGalicia ya no son de nivel naranja, como ayer, sino amarillos: por viento en el mar y olas en todo el litoral, salvo A Mariña; y por lluvias en el interior de Pontevedra, sur de Ourense y montaña ourensana.

A Coruña fue la segunda provincia donde más incidencias registró el 112. La mayoría, caída de árboles y otros elementos de mobiliario urbano, lo que causó complicaciones en la circulación, especialmente a primera hora de la mañana. La caída de una uralita en la calle Cardenal Cisneros de la ciudad herculina una persona resultó lesionada.

En Ribeira, el viento se llevó parte la cubierta de la estación depuradora de O Touro. Por su parte, en Noia, se derrumbó un escenario que la orquesta New York tenía instalado en el polígono de Aguavelada, el cual se precipitó sobre un camión. En Fisterra, a las 6.00 horas, una racha de viento de 126 km/h, levantó parte de la cubierta del Hotel O Semáforo, ubicado al pie del mítico faro, causando numerosos desperfectos en el establecimiento.

Además, la Comisión Escolar de Alertas decretó la suspensión de actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas oeste y suroeste de la provincia de A Coruña en horario de mañana.

La circulación ferroviaria entre Ourense y Monforte de Lemos permaneció cortada durante la mañana debido a la caída de un árbol sobre la catenaria. Según informó Adif pasadas las 12.30 horas, la incidencia quedó solventada una vez que se retiró el árbol.

El tráfico ferroviario también se vio interrumpido entre Canaval y San Estevo de Sil, lo que afectó a varios servicios que hacían la ruta Ponferrada-Ourense, A Coruña-Ourense o Vigo-Barcelona. Renfe habilitó un servicio por carretera para los pasajeros afectados. Además, la fuerza del viento –que alcanzó los 166 km/h en la estación de MeteoGalicia en A Veiga, Ourense– obligó a que los trenes circulasen con limitación de velocidad.

En la provincia de Pontevedra, según dijo el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, se registró una madrugada del miércoles al jueves «muy complicada», con numerosos accidentes de tráfico que se saldaron con al menos dos personas heridas. En Cangas, el 112 Galicia informó de la caída de un árbol sobre un vehículo con una persona en su interior, que resultó herido. También en O Morrazo, el tejado de una nave de Domaio, en Moaña, que cayó sobre la carretera PO-551, haciendo necesario cortar el tráfico.

En Pazos de Borbén el tejado de la Casa Consistorial salió volando, lo que provocó «importantes desperfectos en la zona», según informaron fuentes municipales.

En la comarca del Baixo Miño, Tui y Tomiño fueron los municipios más afectados. En esta última localidad, los árboles caídos causaron varios incidentes, entre ellos un herido leve en un accidente de circulación.