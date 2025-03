Los nietos del censo gallego que retorna

Guillermo Díaz Albornoz y María Virginia Perdomo son argentinos y gallegos a la vez. Aunque nacieron y se criaron en Argentina, poseen nacionalidad española y, ahora, con 32 y 34 años, sueñan con establecerse en Galicia, una tierra que nunca han pisado, pero que sienten como propia. Su historia es la de muchos. Un futuro que emana pasado. El reencuentro con una historia que los atraviesa.

Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), Galicia cuenta con más de medio millón de compatriotas repartidos por el mundo. La mayoría de ellos residen en América, principalmente en Argentina, donde viven 185.186 gallegos, una cifra que duplica la población de la ciudad de Lugo. Sin embargo, muchos de estos descendientes, como Guillermo y María Virginia, nunca han conocido Galicia. Un flujo de ida y vuelta cuya dirección, a juzgar por las cifras, ahora regresa: el año 2025 arranca con 132.908 ciudadanos nacidos en Galicia emigrados, lo que supone 2.172 menos que el año anterior. Mientras, tres cuartas partes de los gallegos que residen en el exterior, más de 414.000, son descendientes —hasta bisnietos— nacionalizados que ya han nacido en el extranjero. Como ellos.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, ha permitido a miles de descendientes obtener la nacionalidad española. La fecha límite es 2025. Guillermo, por ejemplo, accedió a la ciudadanía gracias a su abuelo, quien inició el proceso junto a su hermana. «Hoy en día valoro mucho que mis padres nos hayan acompañado en ese proceso», asegura. María Virginia, por su parte, también tramitó su nacionalidad y ambos ven en Galicia la posibilidad de una vida nueva.

Con ese objetivo en mente, se inscribieron en el programa Retorna Cualifica Emprego, impulsado por la Xunta. Este programa está diseñado para facilitar el regreso de gallegos en el exterior, ofreciéndoles oportunidades laborales y formación. «Estuvimos en la feria que se realizó el 7 de marzo en el Club Español de Buenos Aires, donde pudimos tener un encuentro cercano con la institución y las fundaciones del programa», explica Guillermo. La feria también les permitió hablar con varios argentinos que ya han emigrado y se han establecido en Galicia, lo que les ayudó a entender la experiencia migratoria.

Diego Pérez en Madrid de vacaciones con su esposa Luciana e hijos Nicolás y Morena. / LOC

No es la primera vez que intentan acceder al plan. El camino hacia Galicia no es fácil. A pesar de cumplir con los requisitos del programa Retorna, el cupo es reducido y la competencia, alta. «La vez anterior no tuvimos suerte, pero seguimos intentándolo», explican. De hecho, en la edición de 2023 se inscribieron, pero no fueron seleccionados. «Esperamos que esta vez tengamos suerte, estamos entusiasmados y queremos establecernos en Galicia», afirman. «Nuestra prioridad es conseguir empleo a través del programa y luego desarrollarnos allí». María Virginia es bioquímica y Guillermo, aunque actualmente trabaja como administrativo en una empresa frigorífica, también es fotógrafo. Ambos están dispuestos a adaptarse a nuevas oportunidades laborales. Mientras esperan, saben que el apoyo de su familia es incondicional: «Mis padres nunca han visitado Galicia, pero sin duda lo harán cuando estemos allí». Para ellos, la identidad gallega ha estado presente de algún modo. La familia de Guillermo ha mantenido vivo el vínculo con su cultura: su padre y su tío son directivos del Centro Gallego de La Plata.

La inseguridad actual en Argentina —sumada a las revueltas sociales— es otro escollo. «Es el tema que más nos preocupa. No es algo que sea absoluta responsabilidad del gobierno, ya que viene de años atrás, pero a nosotros es lo que más nos afecta», comenta Guillermo. Si bien no han sido víctimas directas de un hecho delictivo, han «naturalizado» vivir en alerta y evitar salir de noche. «Nuestros padres tienen cámaras de seguridad y alarma en sus hogares», ilustran.

Con todo, las citas aún pendientes de resolver en los consulados hacen prever que la cifra de nacionalizados será, aún, más abultada.

«La raíz encuentra siempre el camino a casa»