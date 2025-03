El juicio contra Sito Miñanco acaba con una tensa bronca con el juez

El juicio de la operación Mito a 43 acusados de narcotráfico y blanqueo de dinero quedó ayer visto para sentencia tras 32 jornadas durante cuatro meses con un rifirrafe entre el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, y el histórico narco gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. El magistrado interrumpió en varias ocasiones el turno de última palabra a la que se acogió Sito Miñanco para advertirle de que se estaba alargando en exceso y que lo que quería era «lucirse» en la última sesión.

Sito Miñanco se enfrenta a una petición de 31 años y seis meses de prisión de la Fiscalía que le acusa de intentar introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear dinero. La investigación fue llevada a cabo entre 2016 y 2018 cuando Sito Miñanco residía en Algeciras, donde terminaba de cumplir en régimen abierto una condena por otra causa de narcotráfico.

En su turno de última palabra, Miñanco sostuvo que el escrito de acusación de la Fiscalía «está lleno de contradicciones y falacias» y que iba a exponerlas. En ese momento el presidente del tribunal le advirtió de que iba a tener límite de tiempo y dado que Miñanco extendía su intervención provocó un rifirrafe entre ambos en distintos momentos.

-Sito Miñanco: Dígame usted el límite y yo corto.

-Guevara: Vamos a no repetir el juicio. No estoy dispuesto a eso. Vamos a terminar en paz, venga.

Miñanco comenzó a relatar contradicciones que a su juicio existen en el procedimiento y a poner el foco en el intento de la Policía de buscar una condena suya «a toda costa», aunque fuera con mentiras.

Pasados unos minutos de exposición, el magistrado le interrumpió de nuevo.

-Guevara: Para qué vuelve a repetir lo que ha dicho su letrado.

-Sito Miñanco: Sí porque...

-Guevara: Porque quiere, pues yo no quiero, siga.

Sito Miñanco prosiguió, desvinculándose de las acciones que le inculpa el fiscal y el presiente del tribunal volvió a intervenir:

-Guevara: Ya nos lo han dicho. Segundo aviso, el tercero es cortarle la palabra. Me da lo mismo.

-Sito Miñanco: Ahora quiero explicar...

-Guevara: Pero es que ya nos lo han explicado.

-Sito Miñanco: Ilustrísimo señor, no es por llevar la contraria, perdone si lo han dicho.

-Guevara: Que no voy a dialogar con usted, usted se quiere lucir pero yo no.

-Sito Miñanco: Que yo no quiero lucirme.

-Guevara: Me va a obligar a cortarle porque ya lleva trece minutos para decir la última palabra.

Miñanco siguió declarando hasta que Guevara intervino otra vez: «Ahora no va a explicar más. Usted no va a hacer la defensa, usted va a decir simplemente la última palabra que quiera sobre el juicio y si no estaba conforme con su letrado haber buscado otro que le hubiera explicado todo esto». Y el juez le dio dos minutos para que cerrara su exposición.