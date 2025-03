Cinco restaurantes "imperdibles" en la provincia de A Coruña: uno está dentro un faro

Elegir los cinco mejores restaurantes de toda la provincia A Coruña es imposible. Es prácticamente inasumible probarlos todos, muy difícil compararlos y muy muy doloroso dejar fuera de un hipotético top 5 a auténticos templos de la gastronomía. Sin embargo, para escoger cinco restaurantes de calidad, con buena comida y un servicio impecable sobran alternativas.

La oferta gastronómica gallega está a la altura de los mejores del planeta y por ello es que no hay turista que no elogie cómo se come en Galicia. Y no a únicamente a la comida tradicional se limitan nuestros restaurantes, sino que también hay opciones de todo tipo.

Eso ha tratado de mostrar en su último vídeo @culiito_inquieto con un recopilatorio de "cinco restaurantes que no te puedes perder en la provincia de A Coruña". En él, no solo se incluye locales de comida tradicional gallega, sino que también apuesta por otras culturas, como la primera: Art Sushi.

Art Sushi, en A Coruña

"Si te gusta el sushi, apúntate este restaurante. La decoración es preciosa y el producto es de primerísima calidad. Las gyozas y los pan bao nos encantaron. Desde la mesa podrás ver cómo cocinan, que ya os digo que es todo un espectáculo. Se ha convertido en uno de nuestros favoritos", indicaba sobre su primera recomendación.

El plato que la terminó de conquistar fue el postre: "Todavía no consigo quitarme de la cabeza esta pedazo tarta de queso".

Golosía, en A Coruña

Pulpo con puré de patatas y grelos emulsionados / GOOGLE

"Un pequeño y acogedor restaurante. Una buena opción para tapear en el centro de A Coruña. Una de las cosas que más nos gustó fue su pulpo acompañado de puré de patata, emulsión de grelo y cocinado en un kamado", comentó sobre su segunda recomendación, también en el centro de A Coruña, Golosía.

Taberna El Ariete, en el Faro de Lariño en Carnota

"Y hablando de tapeo, esta pequeña taberna ubicada dentro de un faro. Las vistas que tiene son brutales y su pizza de pulpo nos encantó", añadió sobre su tercera recomendación: Faro de Lariño, en Carnota.

Bar Nuevo, en A Pobra do Caramiñal

Bocadillo de pulpo del Bar Nuevo / GOOGLE BAR NUEVO

"Y hablando de pulpo, estos bocatas", señaló sobre los bocadillos de pulpo del Bar Nuevo, en A Pobra do Caramiñal, que son su gran especialidad.

Bar Kutako, en Betanzos

Tortilla del bar Kukako en Betanzos / GOOGLE BAR KUKATO

"Este bar ha recibido diferentes premios por su tortilla, las croquetas de cecina, las volandeiras y el pulpo. Fueron algunas de las cosas que nos encantaron, por no hablar de esta tarta de Santiago con helado", dijo recomendando el Bar Kutako, en Betanzos, para finalizar sus cinco recomendaciones.