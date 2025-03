Una renta media inferior en 13.000 euros a la comunidad más rica

Prensa Ibérica, el grupo líder en la información regional al que pertenece este periódico, organiza el próximo 13 de mayo en Santiago el primer Foro del Noroeste. Este reportaje da inicio a una serie de análisis, opiniones y entrevistas, desde hoy hasta la fecha de la cita, para presentar las oportunidades y problemas de Galicia, Castilla y León y Asturias, tres comunidades con una marcada personalidad, pero complementarias, que comparten más de lo que parece.

Si hay una fecha en la que poder situar el nacimiento del Noroeste como entidad formal, bien podría ser 2017. Ese año echó a andar una doble asociación empresarial y política entre Galicia, Asturias y Castilla y León por dos motivos que aún hoy siguen vigentes. Por una parte, la necesidad de impulsar –tras conseguir la incorporación de parte de sus infraestructuras a la red prioritaria europea– el desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario y, por otro, reclamar la revisión de un modelo de financiación autonómica –caducado desde 2014– que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento poblacional y aporte más recursos por estas necesidades.

Las tres comunidades conjuntamente representan el 26,5% del territorio nacional, el 12,5% de la población y presentan los peores datos demográficos del país. Sus 400.000 empresas son el 12% de las existentes en España. Pero su renta per cápita media es de 28.972 euros, inferior en 13.226 euros a la que tiene Madrid, la comunidad más rica.

Precisamente estos datos son expuestos regularmente para reclamar una apuesta más clara del Estado por el Noroeste. Una de estas últimas manifestaciones fue en octubre de 2023 en Madrid. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, y las patronales de Galicia, Asturias y León reivindicaron la importancia del Corredor Atlántico para la vertebración y la competitividad del Noroeste, ya que si no se actúa, España será casi «un desierto» por la despoblación creciente, avisaron.

Las tres comunidades comparten una similar distribución poblacional, muy desperdigada, aunque la que se lleva la palma es Galicia: tiene la mitad de todos los núcleos habitados de España. De noche, por muy ubicado que uno esté en un lugar aislado, es raro no ver una luz encendida.

Entre las tres suman una superficie de 134.403 kilómetros cuadrados, algo más de una quinta parte de la extensión de España, correspondiendo el mayor peso a Castilla y León, que con sus 9 provincias suma 94.225 kilómetros cuadrados por los 29.574 de Galicia o los 10.604 de Asturias.

Al poner esta superficie en relación con el número de habitantes salta la verdadera dimensión de la baja densidad de población que caracteriza a Castilla y León, pues solo tiene 2,4 millones de habitantes. En esta comunidad figuran cinco de las seis provincias más vacías de España. Soria, con poco más de 90.000 habitantes, es la menos poblada del Estado. Luego le sigue Teruel y las cuatro restantes vuelven a ser castellano-leonesas: Segovia, Palencia, Ávila y Zamora, todas ellas por debajo de los 170.000 habitantes. La proximidad a Madrid de Segovia y Ávila no les reporta beneficios.

En Galicia, dos provincias también registran problemas de despoblación. Son Ourense y Lugo, también en el furgón de cola, con menos de 325.000 vecinos. Pero Pontevedra ronda los 950.000 y A Coruña supera el 1,1 millón, situándose entre una y otra el Principado de Asturias.

El caso es que ocupando el 26,5% del territorio, su población se queda en el 12,5%, de ahí la importancia de hacerse valer como entidad a la ahora afrontar estrategias conjuntas y de aprovechar las sinergias, además de actuar como una alianza para obtener del Estado políticas más proactivas, como puede ser, y es, el frente común para reclamar una financiación autonómica acorde a la radiografía social y territorial del Noroeste o para impulsar el desarrollo del tren de mercancías del Corredor Atlántico con el que abrir nuevas puertas en Europa que sirvan para mejorar la competitividad de las empresas.

Porque el declive demográfico es acuciante. La tasa de natalidad media es España es de 6,61 nacimiento por cada mil habitantes, mientras que en Asturias es de 4,51; en Galicia, 5,18; y en Castilla y León, 5,23. Y el envejecimiento no para de crecer. La quinta parte justa en España tiene 65 o más años y en las tres comunidades del Noroeste esta cohorte supera ya el 26%, acercándose al 28% en Asturias.

En el aspecto económico, las tres figuran por debajo de la media estatal en PIB per cápita (30.968 euros), según los datos de 2023 del INE, y aún no se ha alcanzado la convergencia. Pese a que la brecha va estrechándose, lo hace paulatinamente. Ese año, la mejor situada era Castilla y León, con 29.698 euros, seguida de Galicia, con 28.644 y, finalmente, Asturias, con 28.130. Una media, ponderando el respectivo peso demográfico, de 28.972 euros. Cifra bastante alejadas de los puestos de cabeza, que corresponden a Madrid (42.198 euros per cápita), País Vasco (39.547 euros), Navarra (37.088 euros) y Cataluña (35.325 euros).

Y lo mismo pasa cuando se tiene en cuenta el PIB regional (año 2023). Las comunidades del Noroeste alcanzaron los 176.558 millones de euros, que representan el 11,7% del PIB nacional (1,49 billones de euros). De ahí que si este territorio quiere reivindicarse, resulta más persuasivo recurrir al dato conjunto que no al aislado de cada comunidad (Galicia, 77.356 millones; Castilla y León, 70.876 millones y Asturias, 28.326 millones).

Y aun así, la proa del barco está lejos, capitaneada por Madrid (293.069 millones de euros de PIB) y Cataluña (281.845 millones). Andalucía, con casi 200.000 millones, también tiene más pujanza que las tres comunidades del Noroeste juntas.

En lo que sí hay una proporción directa con la población es en el número de empresas. Las 398.415 que había registradas en 2024 –210.217 unipersonales–, suponen el 12,2% del total de España. Galicia vuelve a estar al frente , con 185.554, seguida de Castilla y León, con 148.398, y Asturias, con 64.463.

El ranking nacional sufre algunas variaciones en este caso, pues a la cabeza se sitúa ahora Cataluña, con 602.703 empresas, tras la que aparecen Andalucía (529.087 empresas) y Madrid (513.575 empresas).

Aunque en Galicia hay dos monstruos industriales como la textil Inditex y la automovilística Stellantis, de grandes empresas el Noroeste no anda sobrado. En España hay más de 2.700 firmas que facturan más de 100 millones de euros al año, de las que 248 tienen su sede social en alguna de las tres comunidades del Noroeste: 139 en Galicia, 69 en Castilla y León –21 de ellas en Burgos– y 40 en el Principado.

¿A dónde miran los respectivos gobiernos de estas comunidades para dar ese estirón económico y acelerar la convergencia?

La Xunta tiene tres objetivos claros para el medio plazo. Uno es impulsar la construcción de vivienda como estímulo económico y solución de problemas habitacionales. Otro, reforzar el I+D+i y el proceso de digitalización. Y un tercero, potenciar la industria y el empleo asociado a este sector, con dos proyectos tractores: la producción de hidrógeno verde y la macrofábrica de celulosa proyectada por Altri en el interior de la comunidad, junto al ya consolidado de la automoción, por ejemplo.

En Castilla y León la hoja de ruta para subirse al ansiado despegue económico pasa por los polígonos industriales, en marcha o en proyecto, a los que fía la atracción de empresas con capacidad de generar puestos de trabajo y asentar población. Un objetivo que va de la mano de las infraestructuras vertebradoras del territorio para que tanto las principales líneas férreas como las autovías desde Portugal hacia Madrid y Europa pasen por la región. En clave social, pero con un claro componente de desarrollo, avanza la «silver economy», la economía plateada, las iniciativas en torno al cuidado de los mayores que constituyen una apuesta firme de la Junta para generar riqueza.

Asturias trata de superar la imagen de tierra anclada en la siderurgia y la industria pesada. Ahora pone el poco en Defensa: la perspectiva de contratos estatales para fabricar blindados y los planes de Indra para asentarse en la región alimentan el optimismo. A ello se suma una apuesta por la innovación biomédica y por el turismo como otro de los motores para empujar la economía en una tierra con la tasa de actividad más bajas del país.

