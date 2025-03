«Estamos dispuestos al traspaso del tren si nos dan la infraestructura o financiación»

Cumple un año con competencias de movilidad pero sin infraestructura. Más gestión, menos obra. ¿Qué cambios hay?

El cambio fue porque queríamos unificar todas las competencias. Antes estaban divididas entre Infraestructuras, Educación o Política Social y los criterios no coincidían. Hemos buscado una confluencia en el tiempo para las concesiones, defendemos que sea un sistema vivo y se vaya adaptando.

En tren el Eje Atlántico ya es la línea más usada de España pero siguen los problemas. ¿Puede hacer la Xunta algo para ello?

Yo sí, si no nos dice qué más podemos hacer, lo haremos, lo hemos pedido desde el primer día. Se lo trasladamos al secretario de Estado, al ministro y al Comisionado. El tren es el medio en que es más fácil tener puntualidad y sin embargo se ha producido un empeoramiento. En el covid eliminaron muchas frecuencias que aún no fueron recuperadas, no es normal que esto ocurra y esa es la primera reclamación. En infraestructuras la relación es fluida, pero no nos hemos metido porque no tenemos competencias para hacer más.

En Cataluña negocian el traspaso de Rodalies y el Gobierno Vasco ya tiene la gestión. La normativa establece que en 2027 o 2032 las comunidades tienen que decidir sobre ella en los regionales. Ahora que vuelven a pedir competencias, ¿puede estar el ferrocarril entre ellas?

Por supuesto, no tenga duda. Cuando se traspasa una competencia se traspasa con los medios para poder ejercitarla. En Galicia claro que estamos dispuestos a hablar de este asunto, pero lógicamente cuando se ponga la infraestructura y el material rodante en un determinado nivel de calidad. O si nos dan la financiación necesaria para acometer esa inversión tampoco tendríamos problema de sentarnos a hablar acerca del traspaso. Lo que no puede ser es un traspaso tal cual está. La situación en Galicia no es la de otros lugares.

¿La pedirá Galicia de primera?

No sé si de primera, seguro que la verán reclamando eso y en las circunstancias y con los contenidos que tiene que tener. Desde luego Galicia ahí estará presente.

Ha hablado mucho de los Avril, ¿está a favor de reducir paradas?

Le insistimos al ministro que necesitamos incrementar las frecuencias. Nos dijo que había un calendario para ir sustituyendo los Alvia progresivamente pero no se ha cumplido. ¿Es que tarda mucho el tren de Vigo a Madrid? Indudablemente. Todo esto no tiene sentido. Aún con el Avril el tiempo no se cumple, estamos 15-20 minutos por encima. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con las máquinas o la vía?

¿Puede ser el hecho de que hagan 8 paradas intermedias?

Cuando nos dieron el tiempo de viaje ya tenían estipuladas las paradas. A mí me parece razonable que no todas paren en todos los sitios, en bus estamos haciendo lo mismo para directos entre ciudades. Y es normal, pero lo tendrán que explicar. Pero como no lo hacen, es normal que cada uno salga por donde se le ocurre.

En materia de aeropuertos, en Santiago y en A Coruña, en Vigo en menor medida, se vuelve a pedir coordinación aeroportuaria e incluso fondos. Es paradigmático el caso de Santiago, porque lo hacen ahora que empiezan a perder rutas, señalando la amenaza de Oporto. ¿No llega un poco tarde esta petición?

El otro día fuimos convocados por Aena a un comité de coordinación aeroportuaria. Nosotros fuimos a esa reunión y dijimos que efectivamente deseábamos que hubiese una coordinación entre los aeropuertos gallegos, pero no son competencia nuestra, ni este transporte ni los aeropuertos. También salió el tema de Portugal, de trabajar conjuntamente y a mí me parece razonable. Pero esto no es nuevo, viene de muchos años en los que Aena no ha cumplido con su función y en los que las ciudades tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo. Cuando hablamos de los aeropuertos, en la covid se eliminaron muchas frecuencias, pero después no se han repuesto. Para muchos gallegos que tienen la necesidad de acudir a alguna ciudad o a un punto de enlace, fundamentalmente Madrid, ahora la oferta que tienen para poder coger un vuelo se ha reducido y hay amplias zonas horarias en las que no existe. Todo esto ya sabemos que conlleva un incremento en los precios de los billetes exacerbado. Esta es otra de las preocupaciones que tenemos.

