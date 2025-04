Galicia reclama «más certezas» para declarar las zonas vulnerables a nitratos

El proyecto de incluir siete zonas vulnerables a nitratos (ZVN) en Galicia ha generado polémica desde su inicio. Como base para la delimitación de estas zonas, según traslada la Xunta, se utilizó un estudio elaborado con información de los periodos 2016-2019 y 2020-2023. El Ejecutivo autonómico, a través de Augas de Galicia, remitió ayer al Ministerio para la Transición Ecolóxica y el Reto Demográfico (Miteco) un escrito en el que solicita que se realicen análisis complementarios y correcciones.

La Xunta incide en que el estudio del Miteco «no concluye con claridad hasta qué punto esa situación está provocada por las actividades agroganaderas», requisito de la directiva de nitratos para poder llevar a cabo las declaraciones de ZVN, por lo que reclama «más certezas ». En este sentido, según señala en un comunicado, en su escrito, Augas de Galicia pone once ejemplos de zonas de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa que se definían como contaminadas, pero «en las que no existen certezas de que el origen de esta contaminación no proceda de otras fuentes como pueden ser los núcleos urbanos o polígonos industriales próximos».

De finalmente declararse estas zonas como vulnerables a nitratos, el Gobierno gallego tiene dos años para elaborar un plan de buenas prácticas agrarias en el que se contemplen, por ejemplo, cómo se debe abonar en función de los cultivos. Las ZNV se revisan cada cuatro años y sería entonces cuando, de haberse reducido los niveles, se podría dar marcha atrás.

«Hay un diseño imperfecto de la red de muestreo»

Acerca de esta cuestión, Xacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, señala que «hace un mes» pidieron por escrito a la Consellería de Medio Ambiente que hicieran estos estudios. «La red de seguimiento es competencia del Estado, que tiene unos puntos de rastreo que, en este caso, se disparan fuera del parámetro», puntualiza Feijóo, a la vez que añade que lo que hay que hacer a continuación «es estudiar esos datos y ver si realmente esos parámetros se corresponden al supuesto de la directiva de nitratos».

En este sentido, incide en que consideran que los análisis complementarios que requiere el Ejecutivo autonómico al Gobierno central «creemos que quien lo tiene que hacer es Medio Ambiente porque los ríos si nacen y mueren dentro de Galicia, como el Xallas, Ulla o Tambre, son competencia de la Xunta». Además, puntualiza que «salvo la zona de A Limia, donde hay una concentración tan grande de granjas estamos convencidos de que el resto de las zonas no son reales, sino que lo que hay es un diseño imperfecto de la red de muestreo».

«Sabemos que algo se tuvo que hacer mal»

Zas (A Coruña) es uno de los concellos que se pretenden declarar ZVN. Su alcalde, Manuel Muíño, ya acudió al Ministerio a preguntar «dónde se hicieron las mediciones y cómo»: «Estamos a la espera de que nos contesten». «No entendemos como Zas estando rodeado por municipios con mayor carga ganadera y, entiendo que por tanto, más susceptibles a contaminación por nitratos, seamos los únicos en esta situación. Sabemos que algo se tuvo que hacer mal, si fuera toda la comarca la cosa cambiaría», apunta.

«Ahora estamos en un compás de espera, pero nosotros vamos a agotar todas las vías legales, pero también políticas para que no se nos declare zona vulnerable», zanja.