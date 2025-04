Un argentino desvela cómo lo miran los gallegos al beber lo más típico de su país: "Cara de asco"

Pocas cosas hay más vinculadas a un argentino, aunque también a un uruguayo, que el mate. Esta bebida, amada por muchos y odiada por otros tantos, es casi un ritual diario en gran parte del Cono Sur. Para ellos, no es solo una infusión: es una forma de socializar, de compartir y de hacer una pausa en su día a día. Pero fuera de sus fronteras, el mate puede despertar curiosidad... e incluso rechazo.

Esto es lo que cuenta un joven argentino que vive en Galicia y que ha compartido a través de sus redes sociales la reacción de los gallegos cada vez que saca su termo y su bombilla.

Según relata con cierta sorpresa, "Tomar mate en España es una experiencia social un porquito rara. Yo la verdad no soy un chabón muy matero, pero de vez en cuando me agarra la locura. Y más últimamente porque un familiar mío me regaló un mate muy muy lindo".

Un joven argentino cuenta su experiencia tomando mate en Galicia

"Y bueno nada. Estoy saliendo con el mate para todos lados. Y lo mejor del mate es que te lo puedes armar en cualquier lado. Estás caminando y te armas un matecito. Estás en la parada del bus y puedes armarlo. Dónde sea. Solo necesitas una mano libre y ya está", comentó @tomygagna6 en su cuenta de Tiktok antes de comentar las surrealistas situaciones que vive mientras toma mate.

"Lo loco es cuando te ven haciéndolo en España, o sea, casi siempre pasa lo mismo. Primero más que nada las miradas. Algunas son de curiosidad. Otras preguntándose si sos uruguayo o si sos argentino. Y después están los valientes: los que quieren probar el mate", indicó el joven argentino antes de pasar a la situación más incómoda cuando toma mate.

"Yo les advierto: es amargo, está caliente... y nada. Ellos insisten en probarlo y la reacción siempre es la misma: cara de asco. Una vez sí que le puse azúcar y les gustó, pero quédense tranquilos que el mate es como el fernet. Las primeras veces no te gusta mucho, cuando le agarras el gusto te encanta", argumentó para finalizar su vídeo sobre el mate.