Renta 2024: ¿qué ocurre con los Bono Deporte, Turismo y Activa Comercio de la Xunta de Galicia?

El año pasado decenas de miles de familias gallegas fueron beneficiarias de varias ayudas de la Xunta de Galicia como el Bono Deporte, el Bono Turismo o el Bono Activa Comercio. Con el inicio de la Campaña de la Renta 2024, Hacienda está lanzando un aviso a los contribuyentes cuando obtienen su borrador de la declaración. Pero solo está «saltando» un mensaje referido a la primera de estas tres ayudas. ¿Hay que declarar y tributar por los hasta 120 euros recibidos del Bono Deporte de la Xunta? ¿Y por los otros dos?

El Bono Deporte de la Xunta fue una ayuda dirigida a las familias con niños y niñas de 6 a 16 años con licencia federada o que participaran en el «Programa Xogade» y que permitió en 2024 financiar la compra de material y equipación o la realización de actividades deportivas, como la cuota de los clubes, clases, monitores o cursos. La Xunta asumía el 80% de cada pago hasta un total de 120 euros.

Ahora, todos aquellos gallegos que fueron beneficiarios del Bono Deporte de la Xunta están encontrándose con este aviso de Hacienda a la hora de solicitar su borrador en el que les informa de esta ayuda que recibieron y les da dos opciones: incluirla en la declaración de la renta y tributar por ella; o no incluirla.

Por ejemplo, algo similar ocurrió el año pasado con las ayudas de 205 euros para la compra de libros de texto que concedió el Concello de Vigo y cuyo aviso de Hacienda saltó a todas las familias que la recibieron, lo que creó también confusión sobre si debía tributar o no por ellas. Finalmente, se aclaró que este tipo de becas, al igual que otras similares autonómicas o estatales, están exentas y no hay que tributar por ellas. Pero con el Bono Deporte no ocurre lo mismo.

Aviso Bono Deporte

Que Hacienda tenga constancia y avise a los contribuyentes que han recibido esta ayuda no es extraño: desde 2015 las administraciones están obligadas a remitirle la relación de todos los ciudadanos que hayan recibido alguna ayuda pública. Pero, ¿hay que declararla y tributar por ella o no declararla y exponerse a un recargo de entre un 20% y un 50% sobre la cuota a pagar?

Aviso de Hacienda en el borrador de un contribuyente sobre la ayuda del Bono Deporte de la Xunta 2024. / FDV

Todas aquellas personas que sí tienen que hacer la declaración de la renta 2024 por alcanzar los límites que obligan a presentarla sí deberán incluir y tributar por la ayuda del Bono Deporte de la Xunta de Galicia. "O Bono Deporte é unha axuda e como tal tributa no IRPF. Non está incluido nas exencións que veñen marcadas na normativa», aclaran desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

¿Tributa el Bono Turístico y Bono Comercio de la Xunta?

El aviso de Hacienda que no estaría «saltando» en la declaración de la Renta 2024 es el referente al Bono Turístico. Aunque en otras ediciones sí aparecía —al igual que está ocurriendo con el Bono Deporte— este año (y tampoco el pasado) se avisaba de que se había recibido esta ayuda por parte de la Xunta de Galicia.

Pero que Hacienda no avise de la ayuda del Bono Turístico de la Xunta no quiere decir que esta ayuda que permitió a los gallegos compran hasta dos bonos por persona de hasta 150 euros cada uno bonificados al 40% por la Xunta no haya que incluirlos en la declaración de la renta. De hecho, los hasta 120 euros que podría haber recibido cada gallego (60 euros por bono), también deben incluirse en la declaración de la Renta 2024.

Fuentes oficiales de la Consellería de Facenda han explicado, a preguntas de este periódico, que ninguno de estos tres bonos está exento: «O Bono Deporte é unha axuda e como tal tributa no Imposto sobre a Renda das Persoas Física (IRPF) como unha ganancia patrimonial, de acordo co artigo 33.1 da Lei 35/2006 do IRPF: son ganancias e perdas patrimoniais as variacións no valor do patrimonio do contribuínte que se poñan de manifesto con ocasión de calquera alteración na composición daquel, salvo que por esta Lei cualifíquense como rendementos. Ademais, ao non derivar dunha transmisión previa, intégrase na base impoñible xeral, de acordo cos artigos 45 e 46 da Lei 35/2006. O mesmo é de aplicación para os outros dous bonos (Turismo y Activa Comercio)», explican.

También fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por este periódico confirman que el Bono Deporte, Turismo y Activa Comercio de la Xunta deben incluirse en la declaración de la Renta 2024 en la casilla 304 como Otras ganancias y/o pérdidas patrimoniales imputables a 2024: importe ganancias.

Al tratarse el IRPF de un impuesto progresivo, el resultado final de incluir estas ayudas en la declaración de la Renta 2024 dependerá de la situación de cada contribuyente y de los tramos en los que se encuentre. Pero, en cualquier caso, el tributar por ellos hará que el importe recibido inicialmente por cada uno de estos bonos acabe siendo inferior y varíe el resultado final de la declaración.