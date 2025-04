La Valedora do Pobo admite a trámite «más del 90%» de las quejas

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, asegura que se admiten a trámite «más del 90%» de las quejas que se presenta y las que más reciben, cuantitativamente, están relacionadas con los servicios públicos más demandados y perentorios.

«Las quejas, cuantitativamente hablando, están relacionadas con los servicios públicos más demandados y perentorios. Evidentemente, la sanidad, la vivienda, la educación y la política social son áreas con un número de quejas considerable», explicó en una entrevista en la Radio Galega.

Así, sostuvo que reciben un volumen de 4.000 quejas al año, las cuales cubren «muchas áreas» desde la sanidad, educación, inclusión, política social, pero también vivienda, medio ambiente, función pública, infancia y adolescencia y, entre otros, delitos lingüísticos.

En este sentido, afirmó que «hay asuntos complejos» entre los que ha ejemplificado los temas de menores, vulnerabilidad, discapacidad y, entre otros, enfermedad.

En cuanto al perfil general de las quejas «es individual», aunque, indicó, también hay investigaciones de oficio. «Si yo tengo conocimiento a través de una queja de un ciudadano, abro un procedimiento de queja. Si yo tengo conocimiento de un hecho a través de un medio de comunicación, no hay una queja propiamente y ahí podemos iniciar una actuación de oficio», detalló. Para presentar una queja no se necesita abogado, ni asesoramiento jurídico y no tiene coste. Basta incluso con enviar una carta.