Alberto Rocha: «Galicia tiene todo para que nazca el próximo visionario de la moda»

Alberto Rocha, secretario general del Clúster Textil Moda de Galicia, cree que la comunidad tiene una tierra fértil de la que podría florecer el próximo visionario de la moda. Eso sí, advierte que la creatividad no debe soltar nunca la mano de la empresa. La clave del éxito está en hacer una combinación estratégica de ambas, como ya pasó en los 80. Solo así, creciendo, puede sobrevivir este sector clave para el capital y la industria del Noroeste. Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico, organiza el próximo 13 de mayo en Santiago de Compostela un foro en el que Asturias, Galicia y Castilla y León ponen en común experiencias en perspectiva económica.

¿Cuáles son las claves para convertirnos en una potencia desde una esquina?

Somos una potencia por las empresas que hay, incluyendo el líder mundial, Inditex. Son consecuencia de una historia. El sector empezó a tener relevancia en Galicia antes de los 60 y desde entonces permanecieron algunas empresas que son ahora las importantes. Al estar en el Noroeste hubo momentos críticos, pero apareció la posibilidad de complementarse con Portugal y eso es lo que nos hizo despegar. Nos convertimos en una potencia mundial, no tanto por la capacidad de producción, si no por la forma de gestionar el negocio, pudiendo adaptarnos a los tiempos.

¿Se están cumpliendo las exigencias medioambientales?

Hay preocupación y en este momento algunas de esas exigencias todavía están por materializarse porque son directivas comunitarias. Se está trabajando mucho en que la transposición al ordenamiento jurídico español se haga con sentido común porque ya se ha visto que ser demasiado estrictos puede abocar al efecto indeseable de que acabes con toda la industria. Además, el sector se dio cuenta de que el consumidor piensa una cosa pero hace otra y parece estar concienciado con el planeta pero compra un producto de Shein.

Precisamente marcas como Shein, ¿son una amenaza?

Tienen una oferta de producto distinta a la que ofrecen las empresas gallegas, aquí hay un nivel de profesionalización diferente. Pero hay que estar atentos porque es muy fácil reposicionarse. Se están creando grandes grupos que cooperan en todo el mundo y que lo que venden no pasa por el canal de comercialización normal, si no que pasa como un mero envío que burla las normas.

¿Dependemos mucho de la producción exterior?, ¿sería interesante hacer más cosas aquí?

Sí. Es un debate que lleva abierto tiempo. Algo habría que producir aquí. Producir en lo local tiene una gran ventaja que es el conocimiento y la proximidad. Por ejemplo, en el mercado del lujo está habiendo una caída porque el consumidor en general fue madurando y la gente ya no compra un logo llamativo, busca que el producto realmente valga lo que se paga.

En una tierra ya trabajada por grandes visionarios, ¿florecen nuevos talentos?

En Galicia no está habiendo tantas iniciativas como en otros sitios. Desde el clúster hemos puesto una serie de iniciativas para que eso no suceda. Una es un pequeño fondo de capital semilla: con dinero puesto por los empresarios del sector, acompañado además de un asesoramiento, habrá un aval para que un proyecto se ponga en marcha y después entren en juego otras formas de financiación. No se puede empezar un proyecto pensando en ser un pequeño artesano.

¿Cómo tiene que ser el próximo creativo?, ¿qué falta en el Noroeste?

Empresarios. En Galicia pasó algo muy curioso con esa generación que en los años 80 despegó. No nacieron de la nada. La mayoría salieron de empresas que ya existían. Entendieron que no podían ser unos meros fabricantes de ropa, vieron que había que aportar elementos de diferenciación, diseño y se encontraron con un cambio en la sociedad. Lograron además que su trabajo tuviese eco. Era gente valiente y arriesgada, desfilaban en París sin ningún complejo. Quizá allí no tenía tanto impacto, pero aquí sí. Esa faceta es fundamental.

El diseñador tiene que ser empresario, pero eso no se estudia en las escuelas y facultades de moda, ¿no?

No adecuadamente.

¿Hace falta irse a algún lugar para alcanzar el «éxito»?

Lo tenemos todo para que nazca la vida. Hay mimbres para que en esta zona del Noroeste aparezcan cosas. Tenemos grandes empresas que aportan masa crítica suficiente para que se puedan desarrollar otros negocios, hay una serie de infraestructuras ya creadas gracias al tamaño del sector y, además, en el mundo se nos conoce, se sabe que hay tradición. Desde la administración y los clúster hay que incentivar esto, permitir que surjan iniciativas de personas con una visión en la moda.

Uno de los temas que se tratará en el Foro del Noroeste es el reto demográfico. El sector textil trae gente, pero ¿cómo hacer que se queden?

La gente que se dedica a reclutamiento dice que cada vez es más difícil traer personas a Galicia. Al mismo tiempo, todo el mundo quiere pasar por Inditex. Tenemos que creer que realmente somos una zona privilegiada en el mundo, por climatología, por agua, porque los precios son mejores y hay buena calidad de vida. Pero no somos una gran capital, quizá nos faltan infraestructuras y condiciones para las familias.

¿Las políticas arancelarias de Trump van a afectar a la moda gallega?

No va a ser un sector muy castigado, precisamente por el proceso de internacionalización. Va a ser una restricción que va a afectar a todos y es algo que ya pasa en muchos países, están todos tendiendo al proteccionismo. Es volver al discurso de la autarquía que teníamos aquí en la dictadura.

¿Toda la industria textil que hay en Galicia se refleja en las calles o somos meros productores?

La moda ya no existe. Hace años había tendencias y había moda, hoy se lleva todo y todo lo contrario. Es más una microsegmentación, pequeñas tendencias puntuales. Las cosas también cambian según las ciudades, no hay un estilo similar en Sevilla y Barcelona. Tampoco en los barrios, el aspecto cambia según en que zona de Vigo vayas a tomar café.

¿Qué retos de futuro tiene el sector?

Articular mejor el ecosistema que tenemos y que interaccionen los diferentes agentes. Es una obligación tener un plan director, que lo recoja. Dejar hacer a la gente buena.