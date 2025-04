Rueda plantea pedir la competencia sobre permisos laborales a extranjeros

Galicia abre la puerta a seguir un camino similar al de Cataluña y solicitar la competencia para conceder permisos de residencia y de trabajo a extranjeros, a pesar de las quejas del PP, que gobierna la Xunta, a nivel estatal tras el acuerdo del Gobierno con Junts para transferir a la Generalitat el control migratorio, que incluye esas potestades. El Ejecutivo gallego exige una vía rápida para la concesión de permisos y si no es posible, la cesión competencial.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció ayer que se plantea esa posibilidad para facilitar la llegada de inmigrantes que palíen no solo el invierno demográfico, sino que faciliten mano de obra al mercado autonómico. «No descartamos, igual que han hecho otras comunidades autónomas, en colaboración y en negociación con el Gobierno de España, asumir competencias en materia de permisos de trabajo vinculados a permisos de residencia, todo lo que sea necesario para poder facilitar la vida de las personas que se desplacen a Galicia», apuntó ayer el dirigente tras la firma en Madrid del acuerdo «Colaboración exterior en materia de empleo, formación y talento» con Colombia, Ecuador, Paraguay y Honduras, en compañía de los embajadores de esos países, informa Europa Press.

Hace nueve años, el Gobierno gallego calculaba que la comunidad necesitaría 20.000 inmigrantes al año hasta 2029 para paliar la crisis demográfica y el año pasado fue este colectivo el que salvó los datos de empleo al copar la mitad de los nuevos puestos y unas afiliaciones a la Seguridad Social que crecieron en casi 9.000 personas.

Asumir la capacidad de expedir permisos de trabajo agilizaría la llegada de mano de obra y supondría un «beneficio mutuo» con la Administración central. «No queremos competencias porque sí, no se trata de cubrir un número y decir que las tienes y nada más, tienen que ser aquellas que sean realmente útiles y ahora mismo pocas se me ocurren más útiles que esta», alegó ayer Rueda, evidenciando el cambio de posición de la Xunta, que desde que el PP llegó a poder con Feijóo en 2009 no solicitó ninguna competencia nueva. Hoy se suscribirá el acuerdo para ceder la del litoral.

El jefe del Ejecutivo autonómico defendió que se trata de «una competencia que ahora mismo no está funcionando con la agilidad que debería» y la Xunta «puede mejorar esa gestión».

A esta cuestión también se añade la propuesta este año para asumir también la competencia sobre alertas meteorológicas, ahora en manos de la Agencia Estatal de Meteorología. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reconoció ayer que el Gobierno «no lo va a poner nada fácil», informa la agencia Efe.

El futuro de 4.000 edificios en la costa dependerá de Galicia

Este mediodía será un día histórico en Santiago, pues el Gobierno central y la Xunta firmarán el primer traspaso competencial a la comunidad desde mediados de 2008, época en la que gobernaba el bipartito PSdeG-BNG. Galicia asumirá así la gestión del litoral y de los permisos sobre los usos de la primera línea de costa, un aspecto peliagudo en una comunidad que cuenta con más kilómetros al borde del mar que cualquier otra debido a los meandros de sus rías y que tiene en vilo a 4.000 edificaciones, incluyendo viviendas y empresas. El ministro de Política Territorial, Ángel Torres, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firman en el Pazo de Raxoi de Santiago la cesión competencial en materia de ordenación y gestión del litoral tras un pulso que acabó en el Tribunal Constitucional después de las reticencias del Ejecutivo a la cesión y de que Galicia reaccionase aprobando una ley a finales de 2022 que le otorgaba de facto el poder para gestionar los usos al borde del mar. El recurso gubernamental ante el TC acabó dándole la razón a Galicia y hoy se concreta el traspaso. La Xunta será ahora la que tendrá responsabilidad sobre las autorizaciones para ocupación y usos en el dominio público marítimo terrestre, es decir, dará la luz verde a piscifactorías, cetáreas conserveras, astilleros o papeleras como Ence. Lo hará, eso sí, ajustándose a la legislación básica estatal y en las mismas condiciones que Euskadi, cuya cesión costará 4 millones de euros. Uno de los principales conflictos entre ambas administraciones derivaba de una estricta interpretación por parte del Estado de la normativa para permanecer en el litoral de edificaciones, que según la Xunta hacía peligrar la existencia de 4.000 edificios en sus enclaves actuales. La Xunta pretende evitar la paralización de «iniciativas legítimas» en la denominada zona de servidumbre, que son los primeros 100 metros en suelo rústico desde la playa lo 20 metros en el caso urbano. Se permitirán actividades de restauración, hotelería, chiringuitos y factorías de la cadena mar-industria. También se facilitará la apertura de hoteles o apartamentos a partir de edificios de uso residencial.

