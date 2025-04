Las parejas de hecho se disparan en Galicia: crecen un 29% en un año

Aunque los matrimonios siguen constituyendo la forma preferida en Galicia para ratificar ante la sociedad la alianza romántica entre dos personas, las parejas de hecho están de moda. Esta modalidad de unión ha experimentado durante el año pasado un estirón significativo en la comunidad, superando por primera vez en la última década el umbral de las dos mil inscripciones anuales en el Rexistro Galego de Parellas de Feito tras registrar un aumento de un 29,2 por ciento con respecto a 2023.

Los datos del Rexistro de Parellas de Feito de Galicia constatan la buena salud de un tipo de enlaces más informales que las bodas —que los cuadriplican—, al contabilizar en concreto un total de 2.049 inscripciones a lo largo del año pasado, unas 40 por semana. No obstante, fueron más las que intentaron formalizar su relación mediante la inscripción el Rexistro autonómico. Eso supone, según la Xunta, que expresan su «voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio» y extienden, «de esa forma, a los miembros los derechos y las obligaciones que la ley reconoce a los cónyuges». A la Consellería de Presidencia le constan 2.485 solicitudes de inscripción. Pontevedra es la provincia que más peticiones para constituirse en pareja de hecho registra, mil en 2024.

No obstante, no todas prosperan. Además de que los interesados puedan desistir, la formalización exige que ambos miembros cumplan una serie de requisitos —incluida la acreditación de empadronamiento en el mismo domicilio o que alguno de sus integrantes tenga vecindad civil gallega—. La Xunta, de hecho, rechazó en la última década un total de 933 solicitudes de inscripción por no cumplir con las exigencias.

Además, como ocurre con los matrimonios, no todas las experiencias tienen final feliz y ser pareja de hecho no garantiza amor eterno: en 2024 se registraron 737 solicitudes de cancelación ante el Rexistro autonómico, la cifra más elevada de los últimos diez años y un 27,5% más de rupturas que las contabilizadas en 2023.

Este año la Xunta actualizó el reglamento del Rexistro de Parellas de Feito, en el que figuran 21.186 parejas inscritas —8.243 en la provincia de Pontevedra, casi tres mil de ellas en Vigo—, para «facilitar» la tramitación de los expedientes y adaptarla a las nuevas tecnologías. El nuevo decreto establece que las solicitudes de las distintas fases del procedimiento se presentarán preferentemente por vía electrónica y pretende solucionar las incidencias de papeleo detectadas en los registros.

