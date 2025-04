Los gallegos, ajenos a las deducciones en la renta: solo el 5% se benefician

Por nacimiento de hijo o adopción, por familia numerosa, por cuidado de hijos menores, por alquiler de una vivienda vacía, por gastos por adecuar un piso para el arrendamiento, por adquisición o rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo, por gastos dirigidos a l uso de nuevas tecnologías en el hogar, por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en nuevas entidades o de reciente creación... Son algunas de las 22 deducciones autonómicas en la renta a las que pueden acogerse los contribuyentes gallegos, pero de las que se benefician muy pocos debido al desconocimiento. Y es que cuando se recibe el borrador de la declaración, estas ventajas no aparecen y si el afectado no marca la casilla correspondiente no se aprovechará de esta reducción. En Galicia, poco más de 78.000 contribuyentes se benefician de las deducciones autonómicas, lo que supone el 5,5% del total de declarantes en la comunidad, según datos del IRPF del año 2022 analizados por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Este porcentaje convierte a Galicia en la segunda comunidad, solo por detrás de La Rioja (4,5%), con la tasa de beneficiarios de deducciones autonómicas más bajas del mapa fiscal en España. En el conjunto del país, la tasa de contribuyentes que se aprovechan de estas reducciones se sitúa en el 13,4% (casi el triple que en la comunidad gallega) y con una rebaja media de 282 euros, que en el caso de Galicia es de 272 euros.

«Lo que suele ocurrir es que si el borrador da a devolver, el contribuyente da al OK en la declaración y no marca las deducciones a las que tiene derecho. Son las prisas por querer recibir la devolución cuanto antes», explica José María Mollinedo, Técnico de Hacienda en el área de Inspección y secretario general de Gestha. En el conjunto del país, recuerda, en la campaña de la renta de este 2024 hay un total de 14 reducciones estatales, 16 deducciones generales y 322 autonómicas.

Revisar el borrador

Mollinedo recomienda a los contribuyentes que cuando accedan al borrador descarguen también el manual de la declaración de Renta 2024 y sigan el índice hasta que encuentren uno o varios títulos a los que puedan acogerse. Accediendo a ese punto podrán ver si cumplen o no los requisitos de la deducción para modificar el borrador e incluirla. «Es importante revisar el borrador antes de confirmarlo, de esta forma pueden incorporar también alguna de las deducciones generales y autonómicas que no se incluyen porque la Agencia Tributaria desconoce si una persona ha realizado alguna actividad bonificada y el importe que ha abonado»; detallan desde Gestha.

En la renta de 2022, poco más de 3 millones de contribuyentes en España utilizaron las deducciones autonómicas, 78.205 en el caso de Galicia, lo que supone un 2,5% del conjunto del país.

En la parte alta de la tabla se colocan Canarias y Cantabria, donde más de la mitad de los declarantes utilizaron en 2022 estas deducciones autonómicas, casi un 59% y un 53,3%, respectivamente. Este comportamiento «inusual», tal y como reconocen desde el sindicato de técnicos de Hacienda, se debe a la aprobación para esa campaña de Renta de una deducción por el alza de precios: de 225 a 125 euros en el caso de Canarias, y 100 euros en tributación individual o 200 euros en la conjunta en Cantabria. En el tercer puesto está Castilla-La Mancha (34,2%), con deducciones que parten de 100 euros por hijo. Y la cuarta comunidad que superó la media en 2022 fue Asturias (15,3%) al contar con una deducción por el cuidado de descendientes o adoptados de hasta los 25 años (300 euros en 2022 con un límite de ingresos).

«Los porcentajes se mantienen estables, en el caso de Canarias y Cantabria se trata de una excepcionalidad por las compensaciones por al alza inflacionista», detalla Mollinedo. En Galicia, por ejemplo, en la Renta de 2021 los contribuyentes que se beneficiaron de las deducciones autonómicas fueron más de 72.600, lo que representa el 5,27% del conjunto de declarantes en la comunidad. Las cifras se mantuvieron en 2022, con 78.205 contribuyentes en Galicia que aprovecharon esas rebajas fiscales.

El importe medio de la deducción en la comunidad gallega en la renta de 2021 fue de 286 euros y en la del año siguiente se redujo a 272.

Declarantes

El mayor número de beneficiarios de las deducciones en la renta en Galicia es por nacimiento o adopción de hijos (casi 25.500 declarantes), seguido por las rebajas por familia numerosa (22.365). La casilla de alquiler de la vivienda habitual por contribuyentes de edad menor o igual a 35 años la marcaron 14.631 declarantes; por cuidado de hijos menores, casi 7.000 y por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en el hogar, más de 5.300. Las cifras más bajas corresponden a las deducciones por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo (10), por inversión en empresas agrarias y sociedad cooperativas o de explotación comunitaria de la tierra y por inversión en la adquisición de accesiones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación (17 declarantes en ambos casos).

«Hicimos una complementaria; y fueron 250 euros extra»

«Vi el borrador y le di el visto bueno; y mi marido igual. Dimos por hecho que ya se incluía la deducción por dos hijos», relata una contribuyente afincada en A Coruña. Fue semanas más tarde cuando hablando con una amiga sobre la nueva rebaja autonómica, Marina dudó si en su declaración aparecía marcada esa casilla. La revisó. Ni en su renta ni en la de su marido estaba reflejada la deducción por dos hijos que entró en vigor en Galicia en la campaña de la renta de 2023. «Hicimos una complementaria; y fueron 250 euros extra. Pero doy por hecho que muchos beneficiarios se quedaron sin esa cantidad por desconocimiento o, una vez se enteraron, por la pereza de más papeleo y, sobre todo, el tiempo de espera», asegura. «Este año —añade— ya no se nos pasó».

Suscríbete para seguir leyendo