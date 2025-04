Debate sobre el Estado de la Autonomía: Rueda defiende a Altri y carga contra la oposición por «conseguir que no vengan fondos a Galicia»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afronta desde las 10:00 de este miércoles su primer Debate sobre el Estado de la Autonomía con una mayoría absoluta «propia». Su debut en esta cita se produjo en octubre de 2023, después de que heredase del Alberto Núñez Feijóo el cargo. Sigue aquí el debate en directo (sesión interrumpida hasta las 16.00h).

Rueda ha entrado, durante su discurso para abrir esta primera sesión del debate de política general, en uno de los asuntos que hoy marcan la actualidad informativa en Galicia como es la decisión del Gobierno de excluir a Altri de las ayudas de fondos europeos para descarbonización. El titular de la Xunta ha hecho una defensa cerrada del proyecto de Altri: «La cuestión es si la mitad del eucalipto que se planta en Galicia se transforma fuera o se queda aquí. Hay que cerrar el ciclo del eucalipto». Carga con dureza contra la oposición por «conseguir que no vengan fondos a Galicia».

Rueda defiende la tramitación estricta del proyecto de Altri y a los técnicos «de primerísimo nivel de la Xunta». «El verdadero debate es si industria sí o industria no; empleo sí o empleo no; progreso sí o progreso no».

En el mismo amrco del proyecto de Altri, el presidente insiste en las críticas al Gobierno por una supuesta falta de gestión de los fondos europeos. Le reclama que transfiera a Galicia el 6% de los más de 18.000 millones de euros que, según sus cálculos, están sin asignar. Serían más de 1.080 millones de fondos europeos para gestionar desde Galicia.

Antes de sacar a colación el debate sobre Altri, Rueda abría su intervención en el debate con una alusión indirecta a la oposición, al rechazar el «non a todo» que desde la Xunta le atribuyen al BNG. Y también primera reivindicación del autogobierno y del «autonomismo útil».

El presidente de la Xunta ha hablado también en las competencias del litoral, recién traspasadas. Pone como ejemplos de lo que será su acción ejecutiva en este aspecto la creación de una senda litoral entre A Guarda y Ribadeo (ya hay amplios tramos en funcionamiento) o la autorización más ágil de permisos para negocios en la costa.

Las primeras propuestas

La Xunta pedirá además nuevas competencias: meteorología, AP-9, ingreso mínimo vital y permisos de trabajo para inmigrantes. «Tendolles a man para acadar un acordo», traslada a la oposición para «solcuoinarlle a vida a eles e a tantos empresarios».

«Se temos que escoller entre o interese de Galicia ou quedar ben cos ministerios, témolo claro», ha declarado el presidente.

A continuación ha anunciado la creación de una nueva ley de administración local de Galicia, tras defender su municipalismo. Enmarca la ley en el reto demográfico y avanza que habrá una dotación especial para los concellos en riesgo de despoblación.

Rueda insiste en el rechazo a la condonación de la deuda que le ofrece el Gobierno central y reclama una nueva financiación autonómica. También insiste en una política de prudencia financiera.

Tras introducir en el debate la cuestión de Altri, Rueda ha avanzado un plan para dotar con 180 millones al sector aeroespacial, centrados en el sector de la seguridad y la defensa, «que va a crecer exponencialmente». «La industria es la mejor vacuna contra la emigración», asevera.

Bono de 50 euros para comprar pescado

La Xunta lanza un bono de 50 euros para comprar pescado. Estará dotado con 2,5 millones y llegará a 50.000 familias. «¿Es simbólico? Sí. ¿Es eficaz? También», ha reivindicado ante las risas generadas en la oposición por el anuncio.

Se compromete a no subir impuestos

Rueda cierra el capítulo fiscal sin los habituales anuncios de bajadas de impuesto. Se compromete a no subirlos siempre que la situación económica lo permita, e inscribe esta política impositiva en el sello 'Galicia Calidade', que está atravesando todo su discurso.

Ayudas de hasta 12.000 euros para alquilar viviendas vacías

Después de un amplio repaso por las políticas de vivienda que está impulsando la Xunta, con críticas al Gobierno central, anuncia la única nueva medida concreta en la materia: un programa de ayudas a los propietarios para el alquiler de viviendas vacías «con seguridad». Serán de 12.000 euros de media y superiores en caso de jóvenes y familias con niños pequeños. «Se trata de dar seguridad a los propietarios, no de amenazarlos».

Desgravación de libros y material escolar

En materia educativa, Rueda anuncia una nueva desgravación para la compra de libros y de material escolar. Séra para rentas entre 10.000 y 30.000 euros por un total del 15% de lo invertido, hasta un máximo de 105 euros.

Gestión sanitaria

El presidente de la Xunta se esfuerza en la defensa de su gestión sanitaria, uno de los puntos habituales de crítica por parte de la oposición y de asociaciones. El único anuncio en esta materia es la creación de un programa piloto para atender a pacientes crónicos con enfermedades graves que estén en residencia o atendidos en casa por familiares.

Creación de 24 nuevas residencias

Rueda avanza la construcción durante esta legislatura de 24 nuevas residencias de mayores con un total de 1.800 nuevas plazas. Se harán en concllos de menos de 5.000 habitantes y supondrá un incremento del 15% con respecto a la capacidad actual, además de suponer la creación de 1.000 puestos de trabajo.

Un pacto por el gallego

El titular del Gobierno gallego dedica un breve fragmento a defender un pacto por el gallego. «Se na sociedade hai un amplísimo consenso sobre a lingua, non pode ser que salte polos aires ao chegar á política». El presidente atribuye «aos de sempre, aos do non» que no se haya alcanzando ese acuerdo «por intereses partidistas».

«Pensar Galicia en grande»

Rueda ha cerrado su intervención con una llamada a «pensar Galicia en grande», un leitmotiv que ha repetido a lo largo de su intervención y que se ha de hacer «en clave de sí», en contraste con«os do non», otra alusión constante.

Turno de tarde: La oposición defenderá una Galicia alternativa

La oposición presentará esta tarde propuestas para impulsar una Galicia «alternativa» a la del gobierno del PP, apostando por mayores políticas de impulso a la vivienda y la inversión pública. Tras la intervención de Alfonso Rueda durante la mañana de esta primera sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia 2025, a partir de las 16.00 horas, se reanudará la sesión con la intervención de los portavoces de todos los grupos parlamentarios representados en el arco de la Cámara gallega. El primero en intervenir será el grupo mixto, seguido por el PSdeG, BNG y PP, en este orden.

Ana Pontón, hoy, antes de comenzar el Debate sobre el Estado de la Autonomía 2025. / EFE / Lavandeira Jr

La líder del BNG, Ana Pontón, prevé trazar las líneas maestras de una «Galicia con más futuro» y un «país mejor», según expuso ayer en un vídeo en el que aparece ultimando su discurso. Aparte de abordar los problemas de la sanidad y de la juventud para acceder a una vivienda, defenderá su rechazo a la fábrica de Altri y propondrá la creación de un fondo público de 1.200 millones de euros para invertir en sectores estratégicos y emergentes, como el tecnológico.

Besteiro, hoy, antes de comenzar el Debate sobre el Estado de la Autonomía. / EFE / Lavandeira Jr

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también planteará propuestas orientadas a mejorar la situación de la juventud, como un plan de 100 millones de euros anuales para la búsqueda del primer empleo; o solucionar el problema de la vivienda, con un banco público de alquiler para gestionar las más de 300.000 que hay vacías, entre otras medidas, informa Efe. Exigirá también a Rueda soluciones y que no acuda a la cita como «presidente festivalero».

Una vez que los portavoces de todos los grupos intervengan, el presidente Rueda tendrá turno de respuesta y a continuación todavía habrá tiempo para la réplica de los grupos y la contrarréplica del titular del Ejecutivo autonómico.