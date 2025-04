El presidente tilda de «indefendible» el «no» del Gobierno a Altri

La celulosa que Altri quiere montar en Palas de Rei se convirtió ayer en uno de los principales puntos de fricción entre el presidente de la Xunta y los líderes de la oposición. Después de hacerse publico que la fábrica no recibirá fondos del Perte de Descarbonización, Alfonso Rueda felicitó a la oposición porque «han demostrado su eficacia para que no venga dinero a Galicia». «A ver si son igual de eficaces para conseguir atraer fondos», ironizó. Pero sobre todo cargó contra el Gobierno, a quien acusó de utilizar «excusas indefendibles» y «una doble vara de medir» para negar ayudas a este proyecto que, según defendió, cumple con la normativa.

Desde la oposición se cargó, sin embargo, contra la Xunta por su apuesta por esta «macrocelulosa». «Usted ha elegido hacer de comercial de Altri», criticó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien recordó que esta empresa tiene de socio a Greenalia «de la que forma parte la exconselleira Beatriz Mato». El líder del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, se congratuló de que el Gobierno no destine fondos europeos a la fábrica de Palas de Rei y preguntó a Rueda por qué «avala personalmente» este proyecto, que ha convertido en «su gran apuesta industrial para Galicia».

El presidente de la Xunta, sin embargo, no minoró un ápice su defensa de Altri y lanzó duros reproches a la oposición a la que acusó de «ir dando lecciones cuando en 25 años no han gestionado un euro público». Eso sí, aclaró que no habrá ayudas públicas de la Administración gallega a esta factoría.

«Existe una corriente en la oposición que está en contra de la industria de fibras textiles, en contra de los parques eólicos, en contra de las centrales hidráulicas, de la minería y del turismo», censuró el presidente de la Xunta. Y les preguntó: «¿A favor de qué están?». Rueda se sulfuró y extendió el apodo de «los del no», con el que se referían hasta ahora al BNG, también al PSdeG. «No es crítica, es crónica», aclaró. Y lamentó que el Gobierno «haga caso a Besteiro para lo que no le conviene a Galicia».

Pero la Xunta, según alegó, se mantendrá «firme» y apoyará cualquier proyecto que cumpla con la normativa ambiental. Por eso no entiende la negativa del Gobierno a destinarle fondos del Perte de Descarbonización. «La vara de medir medioambiental que se aplica en otras partes de España está más baja que la que se aplica en Galicia», denunció. «No toleraremos discriminaciones ni exclusiones basadas en excusas indefendibles».

Para Ana Pontón Rueda es un «virtuoso de la propaganda», pues intenta ponerle la etiqueta verde «a una macrocelulosa». «No es necesario ser un experto en biología marina para predecir los nefastos efectos que Altri va a tener en la ría de Arousa», argumentó. E incluso ironizó con una de las medidas anunciadas por Rueda en el debate del estado de la autonomía: «Anuncia un bono de 50 euros para comprar pescado. ¿Qué pescado? ¿El que venga congelado de China? Cuando usted termine de arruinar nuestro mar con la contaminación de Altri», cuestionó la nacionalista.

Besteiro lamentó que Galicia «por su negligencia y por una apuesta política irresponsable» está perdiendo la oportunidad de impulsar «industrias realmente estratégicas y con retorno real para el país». En su opinión, el debate no está en «industria sí o industria no», sino «qué industria». Además negó que el Gobierno discrimine a Galicia en los fondos de los Perte y citó que estas ayudas llegaron a 97 empresas gallegas.