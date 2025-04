Estos símbolos están presentes en todas las rutas de senderismo en Galicia: qué significan sus colores

En Galicia hay rutas de senderismo para aburrirse. Gracias a nuestro clima y nuestros frondosos bosques, con el resurgir de la primavera reviven esos planes que llevaban guardados durante el invierno. Uno de ellos es el senderismo, que cada año saca a los montes tanto a los más fanáticos como a aquellos más inexpertos.

Quizás a los senderistas más experimentados no les pille por sorpresa, pero cuando los novatos acuden a su primera ruta en muchas ocasiones no consiguen seguir el recorrido porque no entienden las señalizaciones.

Lo má habitual en los montes gallegos es encontrarnos marcas durante el camino, ya sea en piedras, en los árboles o en cualquier elemento que pueda servir de lienzo. Estas indican si vas en la dirección correcta, si hay un cambio de sentido o si un camino estás prohibido.

Son muy sencillas de entender y su uso está ya homologado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, consistiendo en dos franjas horizontales: la superior siempre blanca y la inferior de color rojo, amarillo o verde, dependiendo del tipo de sendero.

Tipos de sendero según el color de las marcas en la ruta

Como decimos, el color marcará el tipo de sendero. Estos son:

Blanco y rojo: Grandes recorridos (GR) . Estos senderos superan los 50 kilómetros y suelen requerir de varias etapas para completarlos. En Galicia, los ejemplos más destacados son O Camiño de Santiago o la Ruta del Cantábrico.

. Estos senderos superan los 50 kilómetros y suelen requerir de varias etapas para completarlos. En Galicia, los ejemplos más destacados son O Camiño de Santiago o la Ruta del Cantábrico. Blanco y amarillo: pequeño recorrido (PR ). Tienen entre 10 y 50 kilómetros. Se pueden realizar en una o dos jornadas. Son los más habituales, por ejemplo el PR-G 98 Ruta da Auga en Mondariz o el PR-G 115 Sendeiro do río Mao, en la Ribeira Sacra.

). Tienen entre 10 y 50 kilómetros. Se pueden realizar en una o dos jornadas. Son los más habituales, por ejemplo el PR-G 98 Ruta da Auga en Mondariz o el PR-G 115 Sendeiro do río Mao, en la Ribeira Sacra. Blanco y verde: sendero local (SL). Son rutas de menos de 10 kilómetros e ideales para realizarse en familia. Algún ejemplo puede ser el SL-G 1 Sendeiro do río Louro en O Porriño o el SL-G 9 Sendeiro da Fraga de Catasós en Lalín.

Interpretación de las marcas

Señales de senderismo en Galicia / FEDME

A su vez, estas marcas de diferentes colores pueden tomar diversas formas. Estas son:

Dos franjas paralelas. Indican que seguimos el camino correcto .

Indican que seguimos el camino . Franjas en ángulo . Indican un cambio de dirección, a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la orientación del ángulo.

. Indican un de dirección, a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la orientación del ángulo. Franjas en forma de X. Señala que esa dirección es incorrecta y no debemos continuar por ahí.

Recordamos que antes de iniciar cualquier ruta, es recomendable consultar los paneles informativos situados al inicio de cada sendero. En él, se indican las características de la ruta, su dificultada y la duración estimada. También es útil utilizar aplicaciones móviles o mapas actualizados que complementen la información de la señalización.