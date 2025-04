El alquiler prohibitivo en A Coruña: el 37% de la oferta supera los 1.000 euros

«Son cada vez más los pisos que ya ni se anuncian porque la lista de espera para alquilar no deja de crecer», apunta la presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emma Martínez. En un mercado residencial en mínimos históricos por la falta de stock y la creciente demanda, los inquilinos que buscan vivienda dejan su teléfono en las inmobiliarias para que, una vez entre un inmueble que no esté a un precio desorbitado y se ajuste a sus necesidades, contacten con ellos para no dejar escapar esa oferta. «La mayoría de los pisos anunciados, llevan meses. Pero los que se ajustan a la demanda, vuelan», destaca Martínez.

La radiografía del mercado del alquiler en Galicia constata unos precios desorbitados en un contexto en el que los salarios están congelados o no suben a la par de lo que lo hace la vivienda. En las ciudades, que concentran el 40% de la población de la comunidad, hay poco más de 3.000 inmuebles que cuelgan el cartel de Se alquila. No llegan a 90 los que se anuncian por menos de 600 euros —apenas el 3% de los disponibles en las siete urbes— frente a más de 500 —el 17%— que exigen más de 1.000 euros de renta, según el análisis de los anuncios consultados en plataformas online y confirmados por el sector inmobiliario.

La búsqueda de una vivienda para arrendar en A Coruña y Vigo es de lo más complicado para todos los bolsillos. Ya sea para familias que buscan inmuebles de tres habitaciones como para jóvenes que quieren independizarse, parejas separadas o profesionales desplazados que buscan un apartamento, los precios se hacen casi inasumibles. En A Coruña, el 37% de los pisos que se ofertan en la ciudad superan los mil euros —un total de 175 de los más de 460 que están en la actualidad disponibles para arrendar—. De ellos son casi una veintena, un 4%, exigen ya más de 2.000 de renta. Y por menos de 600 euros, la cifra es insignificante: tres inmuebles que llevan meses en el mercado tanto por sus condiciones (en plantas bajas o sin ascensor), como por los barrios (Mesoiro, Vioño o Cuatro Caminos).

De los casi 480 pisos y casas ofertados en Vigo para arrendar, el 40% —más de 190— se anuncian por más de 1.000 euros. El inmueble más caro alcanza los 9.000 euros de renta, ubicado en un edificio de reciente construcción en primera línea de playa en Canido, en la zona de Oia. Por menos de 600 euros, la oferta se reduce a una veintena. A modo de ejemplo, la jornada arrancó a primera hora de la mañana con 24 inmuebles disponibles por debajo de ese precio y en solo dos horas, cuatro volaron de las plataformas al cerrarse el acuerdo entre inquilinos y propietarios.

En Santiago, la situación del mercado residencial es similar. De las más de 230 viviendas disponibles para alquilar, solo una decena cuesta menos de 600 euros y más de 80 superan los 1.000 euros. Esta oferta supone que el 35% supera la barrera de los 1.000 euros.

En el extremo opuesto están Lugo y Ourense, donde los alquileres que superan ese umbral están en un 12% y casi un 8% respectivamente. En Ferrol, el porcentaje es del 17% y en Pontevedra, del 25%.

La demanda es alta para todo tipo de viviendas, desde las familias que buscan pisos de tres habitaciones, hasta profesionales desplazados por motivos de trabajo o parejas separadas que quieren un apartamento, según explica Emma Martínez desde Agalin.

Una gran parte, apunta, vuela sin llegar a estar anunciado porque hay lista de espera de potenciales inquilinos. Y los que se cuelgan y no están a precios desorbitados, en 24-48 horas, ya hay tanta demanda que se ofrece a los propietarios a «los mejores inquilinos» para ese inmueble.

Con una creciente demanda y un stock en mínimos, muchos de los que empiezan a buscar vivienda para alquiler, acaban optado por compra. «Ven que la financiación y los avales les compensa comprar», detalla Emma Martínez, que sitúa entre un 10 y un 15% de los que se pasan de iniciar el rastreo como potenciales inquilinos a hacerlo con vistas a convertirse en propietarios.

Aunque los precios no se han disparado en los últimos meses, el sector inmobiliario advierte de que ahora los inquilinos no están dispuestos a pagar «cualquier precio». Un plante que ha llevado a cada vez más propietarios a revisar a la baja sus ofertas —entre r0 y 100 euros, dependiendo del tipo de inmueble—. «Se van ajustando los precios porque lo que busca también el arrendador es tener la tranquilidad que le da un buen inquilino», detalla Martínez.

Un 30% de los arrendamientos son de alto riesgo para los inquilinos

Para que una familia con ingresos medios destine hasta un 30% de su nómina a los gastos del hogar debería pagar un máximo de 764 euros mensuales. En España, el 68% de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en alquiler tiene un precio que supera el umbral de lo razonable, según un estudio de Idealista. En Galicia, la radiografía del mercado residencial difiere según la capital de provincia: en A Coruña, el 41% exige más de ese porcentaje de ingresos; en Pontevedra, un 30% de las viviendas; en Lugo es un 29% y en Ourense, un 23%. Estas cifras se traducirían en más de un 30% de arrendamientos en las capitales de provincia gallegas que exigen más de un tercio del sueldo. El informe de Idealista revela además que el esfuerzo financiero para hacer frente al alquiler en estas ciudades oscila entre el 26% de A Coruña y el 21% de Ourense.

Suscríbete para seguir leyendo