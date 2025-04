"El Noroeste debe coordinarse para favorecer la innovación; es la competición de este siglo"

Adrián Barbón, presidente socialista del Principado, participará el próximo 13 de mayo en el Foro del Noroeste que organiza Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, en Santiago de Compostela. Junto a él, estarán los líderes de los ejecutivos de Galicia, Alfonso Rueda, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

-La defensa está llamada a ser fundamental para el desarrollo industrial del Noroeste. ¿Puede acoger Asturias cinco factorías ligadas al sector, tal y como está anunciado? ¿Son demasiadas?

-Detrás de la llegada de estos proyectos hay una política que iniciamos en 2019, cuando decidí crear la Consejería de Ciencia y poner al frente de la misma a Borja Sánchez. Él vio entonces la importancia estratégica que tenía Asturias para acoger una industria de defensa fuerte. Hay muchas reuniones privadas que no puedo contar, lo que se trata es de atraer inversiones. Asturias tiene muchísimos atractivos. Hay cultura industrial, y va ligada a la ciencia. Tenemos calidad de vida y buenos servicios públicos. Tenemos una red de escuelinas gratuitas y también habrá matrícula gratis para la Universidad. Asturias es una tierra de oportunidades, de ahí que, por ejemplo, haya proyectos para crear universidades privadas. Eso ya nadie lo niega.

-¿Apoya el aumento del gasto militar anunciado por Pedro Sánchez?

-Apoyo la defensa. Y la seguridad. Europa necesita tener su propia defensa. ¿Para atacar a alguien? No. Para que nadie nos ataque.

-¿Comparte el resto del Noroeste esa calidad de vida de la que habla? ¿No echa en falta alianzas más sólidas entre regiones, como sí existen en el eje mediterráneo?

-Hemos dado pasos. Todo el mundo sabe de los vínculos históricos entre Galicia y Asturias y de la buena relación que mantengo con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. Lógicamente, cada uno está en su posición ideológica. Con Castilla y León también hay muchos vínculos. Tenemos estudios compartidos. Cuando voy por León capital, a mí me sorprende muchísimo la cantidad de leoneses que me dicen que, para ellos, soy su presidente. Se sienten muy vinculados a Asturias. Quizás falta un espacio institucional común que refuerce esos vínculos.

-Citaba antes a las universidades. ¿El nuevo decreto del Gobierno central dificultará la llegada de algunos de los tres proyectos que están en la mesa para Asturias?

-Desconozco los proyectos todavía en profundidad y no sé si se adaptan a la ley o no. Pero a mí me parece que no tiene nada que ver con lo que está pasando en otras comunidades. En otras comunidades se estaban creando auténticos chiringuitos. No me parece que eso ocurra con los proyectos para Asturias.

-¿Distorsiona las relaciones que las otras dos regiones estén gobernadas por el PP?

-No. Nos centramos en lo que nos une, no en lo que nos diferencia.

-¿También en el asunto de la financiación autonómica? Las tres regiones firmaron la Declaración de Santiago, pero no parece ahora que vayan de la mano.

-Nuestra postura es la misma que la manifestada en la Declaración de Santiago de 2021. Y la de las comunidades de Galicia y Castilla y León creo que también.

-Otra diferencia. La mayoría de expertos señalan que Asturias tiene mayor carga fiscal que Galicia y que Castilla y León. ¿Eso resta competitividad?

-Niego la mayor. Hemos batido récord en una década de inversión extranjera, casi 620 millones de euros. Hemos dejado de perder población y ganamos habitantes. La creación de empresas ha llegado a las casi 1.500. Sectores clave, como los astilleros, están a tope de trabajo, hasta el punto de que, en unos años, llevarán el sello de Asturias siete de cada diez barcos. Luego, no hay baja competitividad fiscal desde el punto de vista de las empresas. Ahora vamos a las personas. La derecha utiliza siempre los mismos marcos, el tipo nominal. Ahora que se está haciendo la declaración de IRPF, le voy a dar dos ejemplos. Un joven de 28 años, soltero, con rendimientos brutos de 28.000 euros. En Galicia pagaría 2.055 euros. En Castilla y León, 2.111 euros. Este joven de 28 años en Asturias pagaría, y va a pagar en el IRPF actual, menos de 730 euros. Segundo ejemplo: una pareja con dos hijos. Uno de sus miembros, con 45 años, tiene rendimientos de trabajo brutos de 30.000. ¿Cuánto va a pagar este? En Galicia casi 2.000 euros. En Castilla y León, 2.140. Y, en Asturias, 1.183 euros.

-¿No hay casos en los que un asturiano pague más?

-El problema aquí es que la derecha se fija en el tipo nominal. Pero no tiene en cuenta la vía fiscal asturiana, que son deducciones dirigidas específicamente a las clases medias y trabajadoras con situaciones particulares.

-Vayamos a semejanzas. Las tres regiones del Noroeste destacan por el fuerte crecimiento de la I+D en la última década.

-Cierto. Las dos comunidades que más crecieron en inversión en I+D son Galicia y Asturias, por ese orden. De hecho, creo que uno de los debates que podría afrontar el Foro del Noroeste de Prensa Ibérica es cómo crear sinergias de esa apuesta por la tecnología, por la innovación, por el talento, que es la gran competición del siglo. Sí, me parece interesante esa reflexión.

-También falta coordinación en el sector ganadero. Y llama la atención porque Galicia, Asturias y Castilla y León son potencias lácteas.

-Ahí los vínculos están entre las empresas. Por ejemplo, algunas gallegas son colaboradoras ya de otras asturianas. Hay que destacar la actuación de Central Lechera y de Reny Picot, claves, y la reciente compra por Royal A-ware de la factoría de Salas, cuyas obras he visitado y me han dejado impresionado. O sea, tenemos mucho potencial.

-En la gestión del lobo, las tres regiones controlarán la especie con sacrificios, pero el PSOE votó en contra de su desprotección en el Congreso. ¿Incoherencia?

-Las tres estamos de acuerdo. En la Declaración de Santiago hay una adenda que propuso mi hermano y amigo Miguel Ángel Revilla, entonces presidente de Cantabria, respecto al lobo. La firmé diciendo que había que sacar el lobo del listado de especies protegidas. No lo hice por lo que propone la derecha, matar a todos los lobos. No estoy en eso. El Gobierno de Asturias está en un plan de gestión que aquí ha funcionado bien y que ha permitido la convivencia con los ganaderos y la supervivencia de la especie.

-Su consejero de Medio Rural dijo sentirse "decepcionado" con lo que votó el PSOE en el Congreso

-La del PSOE en el Congreso es una posición que no comparto. La que suscribo, y he intentado explicar miles de veces a mis compañeros, es que había que optar por el mejor plan de gestión de España, el nuestro. Ha sido denunciado 20 veces y hemos salido siempre limpios de polvo y paja. Se ha reconocido como el más basado en criterios científicos. En lo del voto del grupo parlamentario en el Congreso, tengo que decir que la derecha engaña. No hay diputados del PSOE de Asturias, hay diputados del Grupo Socialista. Igual que no hay diputados del PP de Asturias, hay diputados del PP a nivel de España. ¿Qué quiero decir con esto? Que no votan por criterios territoriales. Votan por disciplina. Podría, por ejemplo, reprocharle al PP si no le da vergüenza haber votado en el Congreso en contra de rescatar el peaje del Huerna.

-¿Es viable impulsar ahora un ferrocarril transcantábrico, como piden algunos sectores en voz baja?

-Con la actual infraestructura, no. Es muy difícil. Da para lo que da. Necesita una renovación compleja. El presidente Pedro de Silva, en su día, defendió esa opción. Hubiera tenido mucho sentido. Nos habría conectado con Francia. Pero después se apostó por la Variante de Pajares. Y bien está. No hay más que ver el uso que se le está dando y los millones de viajeros la utilizan. Por cierto, los gobiernos del PSOE hicieron el 80% de la inversión en esa infraestructura.

-La sangría demográfica se ha contenido en los últimos años, pero el Noroeste sigue sin frenar el gran problema de la despoblación en muchas zonas. ¿Tiene remedio?

-Mi primera cumbre en Asturias con Alfonso Rueda fue precisamente para hablar del reto demográfico. Porque Galicia tenía avanzadas algunas políticas que nos parecían interesantes e intercambiamos experiencias. Nos están funcionando muy bien. En Asturias se ha pasado de pagar 1.500, 2.000 euros de IRPF a no pagar nada gracias a deducciones en zonas rurales. Con la política de retorno, aprendimos de las lecciones de otros e incluso las hemos mejorado. De hecho Asturias se está convirtiendo en tierra de llegada. Hoy viene más gente a vivir al Principado que gente se va fuera.

-¿A qué debe dar prioridad el Noroeste?

-A un sistema de financiación justo, que es el que defendemos las tres comunidades, basado en el coste de los servicios y teniendo en cuenta que no es lo mismo prestarlos a una población envejecida que joven, dispersa que concentrada, con una orografía como la nuestra que con otra. La segunda cuestión es conseguir un territorio dinámico, capaz de atraer población y rejuvenecer. Y, por último, para mí es fundamental que estas tres comunidades recuperemos autoestima. Que creamos más en nosotros mismos. Las más ligadas al Cantábrico tenemos además un tesoro natural y agua, asunto en absoluto menor.