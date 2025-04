«No creo que el Corredor Atlántico esté en 2030 ni el AVE a Oporto en 2034»

¿Cree que el Corredor Atlántico ferroviario en su trazado del Noroeste estará listo en 2030?

Creo que no. A día de hoy seguimos sin tener el plan director con todos los detalles que hemos pedido. Simplemente, cada vez que vienen los responsables del Ministerio de Transportes a Galicia nos traen un PowerPoint donde se incluyen cantidades de dinero, pero no se especifica en qué tramos o en qué obras se van a invertir. Se incluyen en esas cantidades hasta desbroces de las propias vías.

El Gobierno se había comprometido a crear un grupo de trabajo para compartir información, pero no lo hizo, y la Xunta aprovecha cualquier resquicio para confrontar con el Gobierno, lo cual no ayuda a crear confianza mutua...

No lo comparto. Desde el primer momento intentamos colaborar y ser lo más leales que pudimos. Cuando vino el ministro a A Coruña en la inauguración del AVE le pedimos una reunión para tratar estos asuntos y tardaron varios meses en dárnosla. Tenemos interés en tener al otro lado un interlocutor que te vaya informando, pero cuando no te hacen caso, pues entonces tampoco dudamos en enfrentar la contestación.

¿Sabe cuándo se creará ese grupo de coordinación?

No sabemos nada, como tampoco del interlocutor con Renfe que íbamos a tener ni del plan director.

La salida sur de Vigo para la conexión por AVE con Oporto va con retraso, pero la Xunta confía más en el calendario de Portugal, que no tiene un solo kilómetro de alta velocidad, que en España...

Es verdad, pero por una razón. Con independencia del partido que gobierne, de izquierdas o derechas, han mantenido la conexión con España a través de Galicia como fundamental para ellos. Como prioritaria, llegó a decir el presidente en una ocasión. Y más allá de algunos problemas con alguna licitación, ellos siguen teniendo esa convicción de seguir adelante y conectar con Galicia. En España no vemos lo mismo. El proyecto de la salida sur viene capado porque no hay conexión con la terminal de Bouzas y es solo el primer tramo, pues nos colocaría en O Porriño y desde allí todavía tenemos que llegar hasta la frontera y construir un puente internacional. Nuestros técnicos nos dicen que es imposible llegar en 2034.

¿Ha presentado Galicia alguna alegación ante el Ministerio o la UE por la exclusión de Vigo como puerto nodal del Corredor?

El interlocutor en estos asuntos es el Estado y con Vigo, igual que con Galicia, no ha cumplido las expectativas. Ahora intentan desviar la atención. Vigo tiene las características suficientes para ser considerado puerto nodal.

¿Tras los primeros pasos que se han dado para poner en marcha autopistas ferroviarias, tiene constancia del interés de otras empresas?

Nosotros tenemos y estamos trabajando con el Clúster de la Logística, que nos ha dicho que hay empresas que están interesadas en poder llevar sus mercancías por tren. Pero claro, esto no funciona así. El ministerio se queja de que ninguna empresa se había puesto en contacto con ellos, pero si usted está intentando fomentar una nueva vía de transporte de mercancías, quien tiene que ponerse en contacto con las empresas tiene que ser Renfe, Adif o de quien sea y ofrecerles una oferta.

El Congreso ha echado abajo el mapa estatal de líneas y paradas de autobús, con la abstención de PSOE y Sumar. ¿Cree que en el nuevo se contará con las comunidades autónomas?

Yo creo que lo ha dicho varias veces Pedro Sánchez, que el Congreso no les importa para nada y que se puede gobernar sin el Congreso. No creo que den marcha atrás. ¿Someterlo a la consideración de las comunidades autónomas? Absolutamente nada. Y esto no solo pasa en transporte, sino que es un modus operandi de este Gobierno.

El traspaso de la AP-9 es una vieja batalla del PP, igual de vieja que el rechazo de los gobiernos del PP a traspasarla. El mismo argumento se puede aplicar al PSOE.

Es verdad que en el Gobierno de Rajoy en un momento determinado también negó esa transferencia. Pero tenemos que seguir reclamándola porque los argumentos que se daban en su momento tampoco son los de ahora. Y es que desde aquella se han transferido un montón de titularidades o se han rescatado un montón de autopistas que en aquel momento no se habían rescatado. Las circunstancias creo que son distintas.

¿Por qué tanto interés si la AP-9 está pendiente de un pronunciamiento judicial para determinar si la prórroga de la concesión por parte del PP fue ilegal?

Porque al mismo tiempo que se nos está negando a nosotros, se está dando a otras comunidades autónomas. Queremos el mismo trato. Si se rescatan autopistas de Valencia o Madrid, también se podrá hacer algo en las gallegas.

En el Plan Estratégico de Galicia 2030 no se recoge ningún plan de infraestructuras. ¿Sigue siendo así?

No está cerrado. Nos quedan por terminar algunas cosas. Pero es cierto que en los últimos años, en infraestructuras, en carreteras, en autovías... Galicia ha hecho un esfuerzo muy grande y hay muy pocos territorios que estén tan vertebrados con vías de alta capacidad como lo está Galicia y cada vez las necesidades son menores.

¿La comunicación de Galicia con Asturias y Castilla y León es la idónea?

Con Asturias necesitamos hacer algo con el ferrocarril de vía estrecha. No puede estar en el estado en el que está, que es lamentable. Y con Castilla y León hay que mejorar las infraestructuras que tenemos, porque es increíble el estado en que se encuentran la A-6 y la A-52. Hay verdaderos agujeros que además ponen en peligro la circulación, porque se supone que ahí puedes ir a 120 km/h. Entonces, lo primero es mejorar esas conexiones. Y con el ferrocarril, pues lógicamente también necesita una mejora importante en las conexiones, sobre todo con Castilla y León.

Tras 15 años sin reclamar una competencia, ahora con Rueda se ha levantado la veda. ¿Qué ha cambiado con respecto a la etapa de Feijóo?

Pues no lo sé. Yo no estaba en los anteriores 15 años, pero sí le puedo decir que ahora lo que hemos hecho es pedir una serie de competencias en determinadas circunstancias. Además, cuando ves se le están cediendo algunas competencias a otras comunidades, pues entonces nosotros también las pedimos, siempre y cuando sean útiles para los ciudadanos y vengan acompañadas del presupuesto.