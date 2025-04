Aterriza de emergencia en el Prat un vuelo dirección A Coruña

Un avión de pasajeros con destino a A Coruña tuvo que aterrizar de emergencia este martes, pasadas las nueve de la noche, en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, de donde había despegado 14 minutos antes, tras detectarse la presencia de humo en la cabina. Casi 200 pasajeros se vieron afectados, entre ellos un grupo de 52 mayores gallegos que regresaban de una excursión del Imserso. La aeronave ya había registrado problemas en el vuelo anterior, entre Santiago y Barcelona. Así se lo comunicó el mismo comandante a las personas que viajaban en el avión.

El piloto advirtió a los viajeros de que se procedería a un aterrizaje de emergencia en el Prat minutos después de despegar de la misma pista de operaciones. También les confesó que en el vuelo previo, entre la capital gallega y la Ciudad Condal, los sistemas de control ya le habían advertido de una avería a la que en un principio no se le dio importancia, de ahí que se decidiese proceder a la conexión con A Coruña. Según ha relatado un testigo, entre los afectados hay personas de toda Galicia. Asegura que «el Imserso no se ha hecho cargo» tras la cancelación del vuelo y que los mayores «hemos tenido que buscarnos la vida, buscando un hotel para alojarnos».

«Muchas somos personas con problemas de salud, necesidades médicas y medicaciones rigurosas. En este momento estamos tirados sin saber cuándo regresaremos a casa», indica el afectado, que está con su mujer en un hotel que tendrán que abandonar hoy mismo puesto que no tienen más disponibilidad de habitaciones. El hombre relata que en el momento en que el avión de Vueling tomó tierra de emergencia en El Prat «ya había bomberos y ambulancias esperándonos, porque no se sabía lo que estaba pasando o lo que podía pasar». Este periódico se ha puesto en contacto con Vueling para contrastar esta información, pero por el momento no ha habido una respuesta oficial por parte de la compañía.