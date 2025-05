Rueda urge a Sánchez a contar «qué pasó» y «extraer muchas enseñanzas»

Los barones autonómicos hacen frente común con el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. Y Alfonso Rueda no podía ser menos. Tras dos días más o menos comedido, ayer elevó el tono para exigir explicaciones al Gobierno de España de por qué hubo un apagón total en el país.

El titular de la Xunta urgió al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a «saber qué pasó y sobre todo por qué». Lamentó que «ya han pasado muchas horas» y siguen sin conocerse las causas del apagón. «Seguimos sin saber, hay un cruce de declaraciones, de insinuaciones que no aclaran nada, y necesitamos aclarar para que no vuelva a pasar», razonó. Para Rueda, superada la crisis, «hay que extraer muchas enseñanzas» y analizar qué cosas se pueden mejorar, para que no vuelva a repetirse lo ocurrido.

«Espero que, a partir de ahora, empecemos a recibir la explicaciones que no hemos recibido hasta ahora, y con sustento técnico», remarcó. La Xunta de Galicia acordó ayer la desactivación de la fase de emergencia del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga), tras quedar restablecidos los suministros de energía eléctrica y las comunicaciones en toda la comunidad después del apagón del pasado lunes. De la fase de emergencias de nivel 2 se ha pasado a la «fase de alerta», a efectos de vigilancia y seguimiento, tal y como se acordó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). La Xunta ha explicado que esta fase de alerta tiene como finalidad «mantener la atención y seguimiento» y también la «disminución de los tiempos de respuesta» para que la actuación de los medios de respuesta sea más rápida en caso necesario.

Galicia no es la única comunidad que ha rebajado su nivel de alerta. La mayoría ha seguido el mismo camino. Se sale de la norma Madrid. Se mantiene en el nivel 3 sin solicitar su cese, como hicieron otras autonomías, ya que asegura que la competencia es del Ministerio del Interior.

El nivel 3 es el máximo establecido en la escala de Protección Civil y supone la declaración de interés nacional de una emergencia, lo que significa que el Ministerio del Interior está al mando en lugar del Ejecutivo regional.