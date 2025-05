Tras un Gobierno en coalición con Ciudadanos y otro con Vox, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lidera la comunidad en solitario convencido de las potencialidades no solo de la región, sino del resto del noroeste español. Repasa, en esta entrevista, la hoja de ruta con motivo del Foro del Noroeste que Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico, organiza en Santiago de Compostela el próximo 13 de mayo.

-¿Es el momento de que el Noroeste español aúne esfuerzos y reivindique su posición en el conjunto del país?

-Sin ninguna duda. El Noroeste español tiene que aunar esfuerzos para reivindicar el lugar que nos corresponde en el conjunto de España y, desde luego, compartimos retos comunes como la despoblación o la necesidad de nuevas infraestructuras. Defender el desarrollo del Noroeste no significa ir contra nadie, sino apostar por un país más equilibrado, más cohesionado y con igualdad de oportunidades para todos los territorios. Desde Castilla y León siempre hemos impulsado una colaboración leal entre comunidades, que es lo que debe ser, y esa colaboración tiene que ir más allá de posibles discrepancias políticas y pensando siempre en lo que es mejor para las personas. Ahora bien, eso no quita que sea exigente con el Gobierno de España y pida para mi tierra inversiones reales, y un mayor compromiso con la comunidad que represento. En Castilla y León no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos y por ello exijo al Ejecutivo central más implicación y que esté a la altura del enorme potencial que tiene Castilla y León.

-Usted aboga por el diálogo y el entendimiento entre fuerzas políticas como herramienta esencial de progreso. ¿Resulta esencial en el caso de Galicia, Asturias y Castilla y León?

-Por supuesto, el entendimiento entre comunidades autónomas, que compartimos retos y oportunidades, es clave para avanzar en proyectos comunes y que son esenciales, por ejemplo, el Corredor Atlántico. Galicia, Asturias y Castilla y León somos tres comunidades hermanas y sumando fuerzas podemos hacer valer nuestras demandas para situar al Noroeste en el lugar que le corresponde dentro del mapa de las infraestructuras de España y del resto de Europa. Yo creo en esa colaboración, pero insisto en que, desde la lealtad institucional, el Gobierno de España debe implicarse. Castilla y León necesita un Plan Director para el Corredor Atlántico ambicioso, que detalle las inversiones y los plazos de ejecución, que permita impulsar ese eje en igualdad de condiciones respecto a otros territorios. También infraestructuras modernas que contribuyan a aumentar la competitividad, generar empleo y vertebrar nuestra tierra.

La reapertura del tren "Ruta de la Plata" es clave para todo el oeste de España

-La financiación autonómica se ha convertido en un caballo de batalla ante el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?

-Desde el Gobierno de Castilla y León utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para impedir que la financiación autonómica se convierta en un privilegio para algunos a costa de los demás. Defendemos un modelo de financiación justo, acordado entre todos, que garantice los recursos suficientes para prestar servicios públicos de calidad en todo el territorio y asegurar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

-La despoblación es uno de los problemas que padecen las tres comunidades autónomas. ¿La captación de industrias en el territorio es la opción más idónea a medio plazo para revertir el declive demográfico?

-Asentar población en todo el territorio es prioritario para nuestras comunidades, pero es un reto también para otras autonomías y regiones europeas. Sin duda, la captación de industria es clave para lograrlo, porque donde hay empleo de calidad, hay riqueza y hay futuro. Eso es de gran importancia para que las familias y los jóvenes puedan emprender su proyecto de vida en nuestra tierra. Pero, lamentablemente, el Gobierno de España con el presidente Sánchez a la cabeza, sigue de brazos cruzados ante este desafío. No ha puesto en marcha ninguna estrategia eficaz, ha abandonado inversiones fundamentales y no ha defendido en Europa los intereses de las personas de Castilla y León. Mientras se reparten privilegios a unos pocos, territorios como el nuestro siguen esperando respuestas. No queremos palabras ni promesas vacías: exigimos hechos, recursos y políticas que traten a todos los españoles en condiciones de igualdad.

Castilla y León es la comunidad que más energía limpia produce del país: no podemos dejar escapar ese potencial

-¿Qué capacidad de atracción pueden tener los polígonos industriales que se proyectan en la comunidad impulsados por la Junta?

-El suelo industrial es un elemento clave para atraer empresas, generar empleo y dinamizar la actividad económica. Es algo que tenemos claro en el Gobierno que presido y por ello, vamos a desarrollar más de 1.400 hectáreas de suelo de calidad y ponerlo a disposición de las empresas en las nueve provincias. De esta manera, queremos ayudar a esas empresas a que sean aún más competitivas, pensando también en los trabajadores. Mire, ese plan prevé una inversión total de 247 millones de euros, con grandes actuaciones entre las que destaca el Polígono Empresarial de Monfarracinos, en Zamora, entre otros. Además, ese suelo industrial que promovemos desde la Junta cuenta con bonificaciones de hasta el 50 %, una opción muy atractiva para nuevos proyectos empresariales. Pero insisto, exigimos más implicación al Gobierno de Sánchez para que dote a Castilla y León de una red eléctrica adecuada y poder aprovechar nuestro enorme potencial.

-De hecho, la comunidad es líder del país en energías renovables

-Así es, Castilla y León es la comunidad que más energía limpia produce en España y en Europa, sólo por detrás de Noruega, y ese potencial no podemos dejarlo escapar. Castilla y León es hoy un referente nacional en energías renovables, más del 90% de la electricidad que producimos se genera a partir de fuentes limpias que además, contribuyen a crear empleo y riqueza. Pero también, queremos que la producción de energía se quede aquí, siempre desde el respeto al medio ambiente y al territorio.

Tenemos la mejor educación de España, un sistema sanitario de los más valorados y una atención a la dependencia que es referencia nacional

-Buenas comunicaciones y beneficios fiscales son dos de los factores que más pueden influir a la hora de que una empresa decida instalarse en un determinado lugar. A este respecto, ¿qué exige el presidente autonómico?

-Yo digo a menudo que la Junta de Castilla y León es un gobierno estable que da a confianza a las personas, que trabaja para atender sus necesidades. Por ello, llevamos a cabo una política fiscal moderada e inteligente, que favorece a las familias, potencia la inversión y el empleo ayudando a las empresas y a los autónomos, con subvenciones, con ayudas a la digitalización... En esa línea, desde que yo soy presidente, se han registrado 34 bajadas de impuestos y hemos consolidado a Castilla y León como una de las comunidades con la fiscalidad más baja. En cuanto a las infraestructuras, insisto en que es urgente presentar y ejecutar de forma inmediata un Plan Director para el Corredor Atlántico, como ya se ha hecho en otras comunidades; la reapertura del corredor de la Ruta de la Plata, la modernización del nudo ferroviario del Manzanal, la finalización de la Autovía del Duero (A-11), la llegada del ferrocarril de vía estrecha al centro de León o la financiación de actuaciones clave como el acceso al Polígono Logístico Puerta del Noroeste de Benavente, entre otras. No estamos pidiendo favores, estamos reclamando medidas justas para vertebrar nuestro territorio, para mejorar la competitividad de nuestras empresas y generar oportunidades de empleo en toda Castilla y León.

-¿El impulso al Corredor Atlántico y la extensión de la conexión 5G a todo el territorio son objetivos irrenunciables?

-Ambos son objetivos irrenunciables para Castilla y León. El Corredor Atlántico es una infraestructura estratégica para nuestra competitividad, que nos conecta con los principales mercados europeos y refuerza nuestras oportunidades de crecimiento. Por eso, como he dicho anteriormente, exigimos al Gobierno de Sánchez que impulse este corredor en igualdad de condiciones que el Corredor Mediterráneo. No podemos permitir que haya territorios de primera y de segunda. Respecto al 5G, la extensión total de esta tecnología a todos los rincones es imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el medio urbano, pero ese despliegue está avanzando de forma muy desigual, y aquí hay que ser claros: el Ejecutivo central es el que tiene las competencias y la responsabilidad de llevarlo a cabo. Si Sánchez no está dispuesto a hacerlo volveremos a reclamarle que nos permita actuar a nosotros, porque es clave para fijar población, generar actividad económica y crear empleo.

Destinamos ocho de cada diez euros a políticas sociales, nadie dedica tanto

-¿Confía en la reapertura de tren "Ruta de la Plata" que vertebre el país de norte a sur?

-En este asunto quiero ser tajante, no voy a dejar de pelear en todas las instituciones, nacionales y europeas para revertir este abandono e impulsar su reapertura. No se trata de un capricho: se trata de justicia, de igualdad y de futuro para nuestros territorios. La reapertura del tren "Ruta de la Plata" es una necesidad estratégica para Castilla y León y para todo el oeste de España. Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir trabajando con determinación para que este proyecto sea una realidad, aunque somos conscientes de que Pedro Sánchez y sus socios siguen dado la espalda a esta infraestructura imprescindible para nosotros. Es muy grave que el Ejecutivo haya renunciado a defender ante Europa la inclusión de la Ruta de la Plata entre los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transportes. Han condenado su posible reapertura a más allá de 2040, y lo han hecho por intereses políticos, para contentar a sus socios, olvidándose no sólo de nuestra tierra, sino de todo el oeste español. Esta falta de compromiso es una traición más a nuestra tierra que no vamos a aceptar.

-Servicios públicos como la atención a los mayores o la educación, ¿están en buena forma?

-Garantizar unos servicios públicos de calidad, equitativos y modernos es una prioridad para mí y para mi gobierno. Somos la Comunidad que más parte de su presupuesto destina a políticas sociales: 8 de cada 10 euros. Y eso se traduce en que tengamos la mejor educación de España, uno de los sistemas sanitarios más valorados y una atención a la dependencia que es referente nacional, según informes de entidades independientes. No sólo tenemos los mejores servicios públicos, sino que también garantizamos que lleguen de forma equitativa a todas las personas, en cada rincón de la comunidad, desde las grandes ciudades hasta el pueblo más pequeño. Eso requiere un importante esfuerzo y quiero también resaltar la apuesta que estamos haciendo por incorporar la innovación y las tecnologías más avanzadas. Por dar algunos ejemplos, en sanidad hemos implantado la historia clínica electrónica; en educación apostamos por la digitalización de las aulas que facilita el aprendizaje; en servicios sociales desarrollamos plataformas inteligentes que permiten una atención más eficaz y centrada en las personas, también para los mayores. Nuestro principal objetivo es potenciar la calidad de vida de las personas de Castilla y León y en eso es en lo que estamos.

-En el caso de la sanidad la falta de médicos de atención primaria trae de cabeza a muchos municipios, algunos de los cuales han visto incluso cómo cerraban sus consultorios. ¿Qué le dice a estos ciudadanos que piden una sanidad similar a la de las ciudades?

-Nuestra prioridad sigue siendo asegurar una sanidad pública de calidad en todos los rincones de la comunidad y lo estamos haciendo. De hecho, la sanidad de Castilla y León está entre las mejor valoradas de España, según el último Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, y seguimos haciendo un esfuerzo importante en este sentido, para proteger aún más a las personas. Por poner algunos ejemplos, Castilla y León va a contar con seis helicópteros más, uno de ellos, en la provincia de Zamora, en definitiva, la comunidad dispondrá de un total de diez helicópteros. Seguimos extendiendo a todas las provincias las unidades de ictus y la radioterapia para que los pacientes no tengan que desplazarse y reciban la mejor atención; también toda la comunidad contará con el Da Vinci y el robot traumatológico que permiten una mejor recuperación; y estamos reforzando los equipos tecnológicos de alta resolución. Como dice, existe un problema de falta de médicos que afecta a toda España, por ello, desde la Junta hemos implantado medias como la estabilización de plazas de médicos, hemos impulsado una ley para incentivar los puestos de difícil cobertura y, además, me comprometí a que, mientras fuera presidente, no se cerraría ningún consultorio en el medio rural, y así lo hemos garantizado por ley. Pero es esencial que el Gobierno de España asuma su responsabilidad, aumente las plazas MIR para formar más especialistas, agilice el reconocimiento de títulos de médicos extracomunitarios y mejore la planificación sanitaria a nivel nacional. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda en función de donde vivan. Desde la Junta seguiremos trabajando para que todos los ciudadanos tengan acceso a la mejor sanidad, una sanidad pública, moderna y cerca siempre de las personas, que son nuestra prioridad.