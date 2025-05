El gallego servirá para desempatar en ayudas de la Xunta

El debate parlamentario permitió comprobar de nuevo que cerrar un pacto sobre el idioma resulta una quimera y que todavía están abiertas las heridas causadas por la ruptura durante el bipartito. López Campos reconoció no sentirse «satisfecho» por la situación del gallego, pero pidió a la oposición «no autoflagelarse» por ello durante una intervención en la que censuró la postura del BNG, que exige la retirada del decreto del plurilingüismo. «Uno de los graves problemas de Cataluña es que la juventud y las nuevas generaciones no tienen contacto con el catalán porque prácticamente existe un abandono», expuso el conselleiro mientras el gallego es «la lengua más hablada en el territorio nacional y de Europa». «Esta es la realidad y no lo digo yo, no lo dice el malísimo PP, sino que lo dice el nuevo presidente de la Real Academia Galega», sostuvo López, informa Efe. Los últimos datos, sin embargo, muestran también que un tercio de los niños de 5 a 14 años sabe comunicarse «poco o nada» en gallego. La nacionalista Mercedes Queixas censuró el mantenimiento de la política de «no al gallego» por parte de la Xunta y la socialista Silvia Longueira coincidió y pidió a la Xunta abandonar la «pancarta del no al gallego».