«Hay que pegar un acelerón al Noroeste; nos tienen que tener en cuenta»

Un foro para reivindicar el Noroeste español y para visibilizar sus potencialidades bajo el lema ‘Construyendo puentes, creando futuro’. ¿La unión hace la fuerza?

Sí. Para algunos temas es fundamental. Cada territorio tiene sus peculiaridades, pero frente al exterior, tenemos muchas cosas en común y no es lo mismo salir a defender algo uno solo que los tres juntos.

España gira en torno a Madrid, pero España no se conforma solo con Madrid. Galicia, Asturias y Castilla y León suman seis millones de ciudadanos y aportan el 12% del PIB nacional. ¿La hora del Noroeste ha llegado?

Llevamos diciendo bastante tiempo que la hora del Noroeste ha llegado, ahora hay que pegar un acelerón porque otros territorios lo tienen clarísimo. El Noroeste es una parte importante en superficie, en población, en economía, y, por tanto, tenemos que decir, aquí estamos y hay que tenernos en cuenta.

Dos presidentes del PP y uno del PSOE tejiendo alianzas y buscando acuerdos. Llamativo en un país polarizado donde los pactos parecen imposibles. ¿Son ustedes un ejemplo? ¿Es el ecosistema del noroeste que lo hace posible?

No sé si somos un ejemplo, pero desde luego somos una realidad. Por tanto, el que quiera tomar nota que la tome. Es posible entenderse. El talante tiene que ver. Me entiendo muy bien con los presidentes de Asturias y Castilla y León. Y hablamos desde la lealtad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un momento de la entrevista / Gustavo Santos

¿A qué debe dar prioridad el Noroeste?

Debemos urgir las infraestructuras pendientes, especialmente el Corredor del Noroeste porque vemos que otros corredores avanzan, pero el nuestro está solo en el papel. Debemos urgir también las conexiones eléctricas para las nuevas industrias que se están desarrollando en nuestro territorio. Y debemos ser un frente común para que se atiendan nuestras demandas en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Si se revisa el modelo de financiación autonómica, a que no está dispuesto a no renunciar?

Yo no quiero llegar a una discusión sobre financiación donde una parte de lo que había que repartir entre todos ya ha sido repartido a alguna comunidad autónoma en concreto. No estoy dispuesto a renunciar a que todo debe discutirse desde el principio entre todos. Rechazo las negociaciones previas con una parte. Tampoco renuncio a que el nuevo modelo valore de forma justa que la prestación de servicios cuesta más en poblaciones envejecidas y diseminadas.

¿Viendo el panorama en Madrid, cree que el Gobierno abrirá la revisión de la financiación autonómica?

Me temo que no. Cuando me reuní con Pedro Sánchez, me dijo textualmente que ese debate no se podía abrir porque no veía una posibilidad de acuerdo.

¿La llegada de inmigrantes es la solución a la crisis demográfica?

Se está demostrando que es la solución más eficaz. La población de la comunidad crece. No podemos obligar a la gente a tener hijos, es una decisión personal. Podemos poner medidas de estímulo, y las estamos poniendo como la educación gratuita desde las escuelas infantiles a la universidad, o rebajas fiscales. Todo esto hay que hacerlo y no se puede dejar de hacer, pero si no haces algo más, no es suficiente, la experiencia nos lo demuestra. Ahora necesitamos cubrir vacantes en el mercado laboral y con la población que hay aquí no se pueden cubrir y por eso buscamos atraer gente nueva de fuera. Especialmente personas con orígenes gallegos.

Alfonso Rueda, en la delegación de la Xunta en Pontevedra / Gustavo Santos

Buscamos inmigrantes fuera, pero tenemos inmigrantes aquí como los que ha repartido y reparte el Gobierno español desde Canarias, y la burocracia hace imposible contratarlos, habiendo empresarios que sí quieren. ¿Qué falla y qué se puede hacer?

Falla que el Gobierno no actúa de forma planificada. No tiene ningún sentido que estén trayendo aquí inmigrantes y a los cuatro o cinco meses de estar aquí, como está sucediendo, se les deniegue el estatus de refugiado, y se les tire literalmente a la calle sin medios, sin haber aprendido el idioma y sin poder trabajar porque no tienen permiso. Por eso, la Xunta pide capacidad para otorgar permisos de trabajo. Si pudiéramos darles un permiso de trabajo rápido... yo estoy seguro que la inmensa mayoría quiere trabajar.

Sin creación de empleo y sin el asentamiento de nuevas empresas en Galicia y el resto del Noroeste, el invierno demográfico se prolongará. Usted creó y la puso bajo su mando una oficina económica para coordinar proyectos estratégicos, ¿puede avanzar alguno? ¿Y qué le piden las empresas y qué inconvenientes ven para asentarse aquí?

Mucha gente se está fijando en Galicia como un lugar para invertir o para consolidar sus inversiones. Contrariamente a lo que se pueda pensar, lo que menos nos piden son ayudas o incentivos económicos. No es lo primero que preguntan. Lógicamente, no las rechazan, pero lo primero y fundamental que piden es certidumbre y saber que si presentan un proyecto serio y que cumple la normativa se van a poder instalar aquí demandan estabilidad política e institucional, paz social, ausencia de conflictos, mucho más que los incentivos económicos y por eso no entiendo que algunos se empeñen en impulsar plataformas en contra. Es absurdo perder oportunidades. Es casi pegarse un tiro en el pie. Y las empresas que vienen detrás, toman nota.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un momento de la entrevista / Gustavo Santos

Alude sin citarla a Altri, con una gran contestación social y política. ¿Cree que saldrá adelante, pues la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha tildado el proyecto de aberración y el PSOE acaba de abstenerse en el Congreso de una iniciativa del PP para que Altri no se quede sin ayudas públicas?

La ministra de Trabajo habla así de una empresa que va a crear puestos de trabajo en Galicia. Estoy seguro de que no se leyó ni la primera página del informe de la Xunta sobre el proyecto, pese a lo mucho que criticó el trabajo de funcionarios profesionales. La pérdida de apoyos que le pronostican las encuestas tiene mucho que ver con actuaciones como esta. .Y respecto al Partido Socialista me parece una incoherencia, que presente como un triunfo conseguir que no vengan ayudas para Galicia, ayudas económicas que además van a sobrar al final y volverán a Bruselas. Y además estamos viendo como se adjudican cientos millones a otras empresas que aún no tienen evaluación ambiental.

«Las auxiliares de la automoción deben hacer ajustes de eficiencia»

El jueves se reunió con Jean-Philippe Imparato, jefe de la región Europa Ampliada de Stellantis, ¿cómo fue la reunión?

La reunión fue muy cordial y me transmitió que la fábrica de Vigo y su ecosistema son muy competitivos incluso en un mundo tan complicado y con la competencia de las plantas de África o Turquía. También me trasladó la necesidad, igual que ellos están haciendo, de seguir buscando la eficiencia, la modernización sobre todo en las industrias auxiliares, pero nos transmitió tranquilidad. La industria de la automoción va a tener que hacer ajustes de eficiencia. Yo me quedé bastante tranquilo con el futuro de la automoción en Galicia, eso sí, siempre y cuando sigamos ayudando desde la Xunta a nuestras empresas a ser competitivas. Me dijo textualmente que lo aprecian y lo valoran mucho porque no se hace en casi ningún sitio. Tenemos un plan de 230 millones para la industria de la automoción, de los cuales 75 millones son para ayudar a la industria auxiliar a ser más competitivos, reduciendo costes.

Ajustes de eficiencia, ¿qué significa eso?

Las industrias auxiliares tienen que participar en ese esfuerzo de competitividad que está haciendo la fábrica. Hacer un producto de calidad a un precio asequible, pero no lo vi especialmente insistente en eso. Para Imparato, lo importante es que les echemos una mano con el Gobierno de España para que presione a Bruselas para rebajar las exigencias de las regulaciones europeas porque imponen unos sobrecostes que hacen difícil competir con China. Esa regulación es la que pone en peligro la industria de la automoción en Europa.

“No fallaron las renovables el día del apagón, falló la red; hubo mala gestión y malas previsiones»

¿Le preocupa que se demonice a las renovables, en las que Castilla y León ha tomado la delantera en lo eólico, como consecuencia del apagón? Esto sumaría un problema más a la parálisis que afecta a Galicia

Claro que me preocupa. Galicia ya ha perdido muchas oportunidades por el parón judicial inédito en las renovables, que no se da en otro lugar de España y de Europa. Espero que termine pronto. Yo levanto la bandera de las renovables. No fallaron las renovables el día del apagón. Falló la red eléctrica que recoge la energía de las renovables, de las nucleares, de los ciclos combinados. Hubo una mala gestión y unas malas previsiones. No demonicemos las renovables. Y abogo por las nucleares donde sean necesarias porque es un disparate cerrar las nucleares como está haciendo España.

«No perdemos el tiempo; queremos captar investigadores descontentos con Trump»

Las tres comunidades del Noroeste destacan por el fuerte crecimiento en I+D en la última década. En esa apuesta, ¿trabaja la Xunta ya por captar investigadores descontentos con las nuevas políticas de Donald Trump?

No renuncio a traer a grandes investigadores que no conocen Galicia ni siquiera España. Les ofreceremos buenas condiciones, pero también calidad de vida porque en Galicia se vive muy bien. Ahora todos quieren pescar en Estados Unidos y nosotros no vamos a ser menos. No hemos perdido el tiempo.

El Noroeste tiene clara vocación exterior con tasas muy elevadas de exportaciones sobre el total nacional ¿Le preocupa el impacto con las tensiones arancelarias en el crecimiento?

Claro. Espero que las amenazas no se cumplan y si sucede, que Europa sepa reaccionar. Intentamos ayudar a nuestras empresas. Lo primero cuando hay un problema así es que tengan circulante para no bajar el ritmo de producción y ya hemo aumentado nuestros créditos.

¿Invitará al nuevo papa a visitar Galicia, quizá con motivo del próximo Xacobeo en 2027?

Creo que hay argumentos de sobra para que el nuevo papa venga a Santiago. Calculo que este año superaremos el millón de peregrinos. Invitaremos a León XIV a viajar a Galicia. He hablado con el arzobispo de Santiago de lo importante que sería contar con el papa en el próximo Año Santo. Me gustaría invitarle personalmente y preparar con tiempo esta visita.