Relevo en la Xunta: la directora xeral de Patrimonio Cultural deja el cargo

La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, dejará el cargo y su cese será ratificado este lunes por el Consello de la Xunta y publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), al igual que el nombramiento de su relevo. Funcionaria de los cuerpos Superior de la Administración de la Xunta de Galicia y de Xestión desde el año 1993, cierra, tras doce años en el puesto -tomó posesión en febrero de 2013-, su etapa al frente de la dirección xeral de Patrimonio Cultural.

«Levo máis de 12 anos e o balance é tremendamente positivo. Persoalmente, estou moi satisfeita co traballo realizado. A partir de aí, entendo que os cambios son necesarios e a idea é buscar outras alternativas na vida funcionarial. O meu obxectivo nunca foi quedarme aquí indefinidamente», indica Martínez Insua, antes de incidir en las principales actuaciones realizadas a lo largo de su trayectoria al frente de este departamento de la Xunta, como la «Declaración como Patrimonio Mundial dos Camiños do Norte» o el «Plan Catedrais de Galicia».

«Chego a dirección xeral coa idea de modificar e actualizar a normativa existente de Patrimonio Cultural, que tiña dúas leis específicas, unha do 95 e outra do 96. A nova normativa debería de adaptarse á realidade existente, mellorar a eficacia e a eficiencia na tramitación administrativa, simplificar e unificar procedementos, establecer e recoller novas categorías patrimoniais e adaptarse loxicamente ás directrices e as convencións europeas. A partir de aí, o equipo de Patrimonio Cultural traballou na redacción do articulado dun novo texto normativo que abriu novas expectativas e permitiu que os concellos, en determinadas circunstancias, puidesen autorizar directamente sen que a dirección xeral tivese que facelo. E iso supuso un fito con respecto á regulación do patrimonio ao introducir categorías como a paisaxe cultural ou o patrimonio subacuático. Todo isto foi tremendamente beneficioso para o patrimonio de Galicia e un exemplo para outras comunidades autónomas», señala la responsable del departamento de Patrimonio Cultural a lo largo de los últimos 12 años.

Una etapa en la que destaca «a actuación e a intervención que se realizou na Catedral da capital galega, onde se realizou un investimento superior aos 20 millóns de euros». «Permitiu levar a cabo unha actualización, unha posta a punto extraordinaria da Catedral de Santiago, que hoxe en día é o epicentro de Galicia, a meta dos Camiños». En este sentido, incide en que «a Catedral de Santiago ten unha simboloxía relixiosa, espiritual e de fraternidade que engloba todos os valores da Ruta Xacobea e do conxunto histórico de Compostela. E todas estas circunstancias foron as que determinaron a necesidade, ante a chegada do anterior Ano Xacobeo, de poñer en funcionamento un plan estratéxico específico para a Catedral que englobase a restauración e a rehabilitación de todo o que forma parte do monumento. E o resultado, froito dun traballo de colaboración exemplar entre as distintas administracións, foi extraordinario».

En cuanto a la situación actual que vive el Camino, que año tras año mejora su registro de peregrinos, rozando el medio millón de caminantes el año pasado, Martínez Insua señala que «a diversidade de rutas de peregrinación en Galicia, con ata nove itinerarios oficiais, permite perfectamente diversificar, de tal modo que, máis alá dalgún momento puntual, evita que o Camiño de Santiago poida chegar a ter unha saturación ou un exceso de xente peregrinando polas distintas rutas».

Y a solo unas horas de dejar el cargo de directora xeral de Patrimonio Cultural, la responsable de este departamento a lo largo de los últimos 12 años también pone sobre la mesa aquellos momentos que no han sido tan agradables, «pois determinadas actuacións, resolucións ou informes da dirección xeral de Patrimonio Cultural son criticadas ou denostadas por algunhas persoas», señala en referencia, por ejemplo, al informe de Patrimonio Cultural sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei. «Teño a conciencia totalmente tranquila, o noso traballo se fundamenta sempre en criterios técnicos, se fundamenta sempre no rigor, na obxectividade e na profesionalidade de todos os que traballamos na dirección xeral de Patrimonio Cultural. En ocasións se pode cuestionar determinados informes, pero dende o punto de vista do patrimonio cultural estas críticas non teñen xustificación, máis ben se tratan de interpretacións erróneas ou malas lecturas dos informes e das resolucións emitidos pola dirección xeral», indicó.