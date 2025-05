"No hay motivo por el que esta región no encabece el pelotón de España"

Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo (Oviedo, 1970), presidente de la empresa asturiana de transporte de viajeros Alsa, será uno de los protagonistas del Foro del Noroeste de Prensa Ibérica que tendrá lugar en Santiago de Compostela.

Como asturiano, ¿cree que el Noroeste es una región que ha sido relegada o menospreciada política y económicamente frente a otras de España?

Creo más bien poco en la relegación de los territorios. Considero que otras comunidades han sido más rápidas y han visto oportunidades antes. Pero, que pueda haber sido así no significa que no tengamos oportunidades de aprender, de desarrollar y de ponernos en cabeza. Sigue habiendo partido, porque no hay ningún motivo para que Asturias y el Noroeste no tengan espacio para ubicarse en cabeza del pelotón. Somos seis millones de personas -con sus empresas y sus infraestructuras- quienes configuramos la geografía humana de este espacio. Debemos trabajar nuestra ambición por gestionar mejor y más rápido áreas de cooperación coordinadas en las que hay oportunidades claras para la movilidad, para la atracción de empresas competitivas y de profesionales de talento, que fijen población y desarrollen la economía.

¿Qué ventajas estratégicas (económicas, logísticas, de transporte…) puede ofrecer el Noroeste al conjunto de España?

El Noroeste no tiene una varita mágica; no creo que la tenga nadie. Tampoco disponemos de un recurso natural único que nos pudiera permitir ser, por ejemplo, únicos y críticos para el desarrollo del mundo. Por tanto, nuestras capacidades y posibilidades debemos buscarlas en el talento, en las personas. Y, para ello, debemos tener la ambición y la capacidad de trabajo adecuada para lograr ser el foco de la implantación de nuevas empresas que quieran venir. Porque no podemos olvidar que el principal motivo para lograr un movimiento importante de población es generar y disponer de nuevas oportunidades profesionales o laborales. Si trabajamos por lograr una mayor implantación de empresas, el arrastre de nueva población será inmediato. Necesitamos ser espacios amigables y atractivos para la inversión y la instalación de nuevas empresas, generadoras de empleo, de innovación, de desarrollo y de riqueza.

Si tuviera que marcar una sola prioridad respecto a la mejora de las infraestructuras del Noroeste, ¿cuál sería?

Las infraestructuras son muy importantes y debemos trabajar en ellas; en las actuales y en las que pudieran estar pendientes. Pero no debemos fijarnos sólo en las infraestructuras que, sin duda, son facilitadoras de conexiones más simples, rápidas y eficaces. Porque aquello que realmente ayuda a un territorio –también al Noroeste– es la ambición de trabajar con aquellas actitudes, aptitudes, conocimientos y habilidades que nos conviertan en un territorio con liderazgo y competencia para atraer empresas, que necesitarán de personas de talento y generarán productos y servicios de valor añadido. El éxito está en trabajar sobre las diferentes piezas del puzzle de la atracción de inversiones.

¿Existe el riesgo de que, en esta Alianza del Noroeste, las tres comunidades autónomas implicadas pierdan la visión de región conjunta y compitan entre sí por atraer los proyectos más interesantes?

Cada comunidad debe ser capaz –desde la responsabilidad– de atraer los mejores proyectos para su territorio y, al mismo tiempo, cuando corresponda, coordinarse con las demás. Habrá que hacer una sabia mezcla de competir y de cooperar. El Noroeste no es un mercado único ni cerrado. Los territorios compiten con sus vecinos del sur, pero también con Europa y con este mundo altamente globalizado.

¿El futuro de Alsa en el Noroeste español para indefectiblemente por la alta velocidad ferroviaria?

Alsa tiene que seguir orientando sus operaciones en satisfacer las crecientes demandas de movilidad de las personas por carretera. Pero, como empresa líder en movilidad que quiere seguir liderando durante al menos otro siglo más, nuestra ambición pasa por seguir aumentando el nivel de servicios de movilidad tanto de personas como de mercancías, con ruedas de caucho o sobre raíles. Y, por ese mismo motivo, debemos ser capaces de estar atentos a las oportunidades existentes en el ferrocarril, pero no sólo en la alta velocidad.

Eco Raíl ha anunciado que trabaja con Alsa en ese sentido.

Las próximas licitaciones de operadores privados están previstas para este año o para 2026. Y entrarían en ellas, entre otros, los ejes de Madrid-Galicia y de Madrid-Asturias, por lo que podemos decir que el Noroeste estaría bien representado en la entrada de nuevos operadores. Por cierto, que Alsa también está muy interesado en estudiar esas licitaciones, cuando se hagan públicas, para ver si podemos hacer una buena oferta.

¿Cuáles son las líneas más atractivas? ¿Estaría sobre la mesa una línea de alta velocidad entre Asturias y Galicia?

Es una decisión que lógicamente depende del gestor de infraestructuras, porque es una inversión no privada. También habría que evaluar hasta qué punto es considerada una infraestructura crítica.

Alsa tiene su origen en Luarca, es decir, en la zona de Asturias más próxima a Galicia. ¿Ese factor ha reforzado una visión favorable al Noroeste como región con problemas y soluciones comunes?

En Alsa tenemos vocación de servicio tanto en el ámbito urbano como en el rural y, en ambos, el Noroeste tiene oportunidades que pueden contar con nuestro interés empresarial.

Adif tiene previsto iniciar este año la segunda fase de la liberalización ferroviaria, en la que Alsa quiere entrar como competidor en la alta velocidad. Estamos ya casi a mitad de año y no ha habido anuncios concretos sobre el proceso. ¿A qué se debe el retraso? ¿Le consta en qué estado se encuentra el proceso?

Estamos pendientes de conocer las fechas de forma oficial. Puedo decirle que somos optimistas del proceso de licitación que daría entrada a operadores privados en diversos corredores. También, debemos saber que los ejes motivo de concurrencia necesitan trenes de ancho variable. Y el único fabricante que cuenta con la necesaria homologación es Talgo, que tiene un plazo de entrega de cuatro a cinco años tras la realización de pedidos en firme de trenes.

En una reciente entrevista con "La Nueva España", usted instaba a que CAF fuera un fabricante de referencia de trenes de alta velocidad, como alternativa a Talgo, que acumula mucha cartera de encargos. ¿Ha habido algún avance en ese sentido? ¿Hay opciones de que CAF compita con Talgo en este subsector?

Toca esperar. Y ver el pliego. En cualquier caso, Alsa no se ha posicionado aún al respecto. Y debo incidir en que en España la única solución homologada es la de Talgo, con los tiempos de entrega que he mencionado.

El AVE entre Asturias y Madrid está funcionando bien, con una ocupación que alcanza 94%. Renfe considera que hay potencial para más viajeros y frecuencias. ¿Supone esto una amenaza para los trayectos en autobús de Alsa

Alsa tiene vocación de ser la opción más económica y flexible en origen y en destino. En esa línea, consideramos que hay demanda suficiente para seguir operando nuestros servicios en autobús; sin olvidar que también tenemos vocación ferroviaria. Por otra parte, con la entrada en funcionamiento de la alta velocidad quienes más sufren son tanto el avión como el coche privado, por lo que se favorece una movilidad en transporte público, seguro y medioambientalmente sostenible. En definitiva, hay espacio para dar una amplia cobertura a todos los intereses de movilidad entre el tren y el autobús.