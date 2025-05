Este es el pueblo gallego en el que veranea David Cantero cada año para "desintoxicarme y ser feliz": en la provincia de A Coruña

"David, entonces, ¿eres gallego de adopción?", preguntaba el también gallego Álex Fidalgo a David Cantero en su última entrevista en el podcast 'Lo Qué Tú Digas'. El mítico presentador de 'Informativos Telecinco' ha tenido una distendida conversación de casi tres horas en la que profundizado en su vida personal y en el papel que en ella juega Galicia.

"Soy gallego de adopción. Me encanta Galicia. Voy todos los años a Galicia, me gusta muchísimo. A Costa da Morte sobre todo. Es uno de mis sitios favoritos del mundo. Intentamos hacer alguna escapada si podemos en invierno, pero en verano siempre hay 15 días mínimo que tengo que estar allí para desintoxicarme y ser feliz", confesaba un David Cantero que descubría así su oculto amor hacia Galicia.

"Hago vida en Muros. La gente ya me conoce después de tantos años.. Eres un poco el veraneante porque Muros cambia mucho en invierno y en verano, pero sí te van conociendo", comentaba sobre la vida que lleva en su día a día en Muros, el pueblo que visita cada año.

Así es Muros, el pueblo gallego en el que David Cantero veraneo cada año

Muros, el pueblo costero en el que veranea cada año David Cantero, es uno de los rincones de Galicia más demandados cada verano. Las playas de la zona son algunas de las mejores de la comunidad, como la de Area Maior, la de San Francisco o la de Lariño; aunque hay otras escondidas más pequeñas y más tranquilas que no gozan de tanto nombre.

Pero no solo playas hay en Muros. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico, conservando sus calles empedradas y sus casas marineras, formando una panorámica de lo más bonita; y cuenta con monumentos como la iglesia de San Pedro, la Lonxa de Muros o el santuario da Virxe do Camiño. Y no olvidarnos del Monte Louro, desde el que se pueden contemplar unas espectaculares vistas del Atlántico y de la laguna de Xalfas.

Además, su gastronomía no se queda atrás, como en cualquier pueblo gallego que se precie. En sus tabernas, mesones y restaurantes podrás encontrar mariscos y pescados frescos además de otros platos típicos de Galicia.