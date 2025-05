El líder del PSOE en Ourense integra a su rival en primarias y llama a la unidad

Tras unas disputadas elecciones primarias que se saldaron con una diferencia de solo 57 votos del total de 850 emitidos, el alcalde de Taboadela y diputado provincial, Álvaro Vila, fue refrendado este domingo como el nuevo líder del PSdeG en la provincia de Ourense.

La nueva ejecutiva, formada por 34 personas, obtuvo un respaldo del 94,37%. Antonio González Fiuza es el secretario de Organización, mientras que la diputa Marina Vaz Quintillán ejercerá como vicesecretaria. El comité provincial recibió, igualmente, un 94,37% de votos. Entre las 73 personas que integran este órgano, se encuentra la alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez, que fue rival de Vila en las reñidas elecciones internas.

En la próxima ejecutiva hay personas afines a ella, dicen fuentes del partido. Álvaro Vila se compromete a la unidad, al servicio del interés general. «Non significa uniformidade, significa respecto entre compañeiras e compañeiros, significa saber que hai un obxectivo común máis alá das diferencias, e ese obxectivo non é máis que saber que estamos para mellorar a vida da xente», afirmó en su intervención en el congreso. «Aquí non haberá siglas secundarias, nin divisións internas, aquí caben todas as sensibilidades e todas as voces, porque todas enriquecen este proxecto», defendió.

La quinta cita orgánica en el ámbito provincial del PSdeG reunió a más de 250 personas en un salón de eventos de Santa Cruz de Arrabaldo. Tenían derecho a voto 96 delegados y delegadas.

En su discurso de clausura,Vila, concretó los retos en Ourense. «Traballaremos por unha provincia máis igualitaria, onde nacer nun pequeno concello non sexa sinónimo de ter menos oportunidades, onde as mulleres non teñan que renunciar á súa carreira profesional por falta de conciliación e onde a xuventude poida soñar con quedarse, con emprender ou con formar unha familia».