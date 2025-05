Consumo ordena a Airbnb retirar 9.600 anuncios de pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ordena a la compañía Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma, entre ellas los 9.600 pisos que detectaron en Galicia que se publicitan sin el correspondiente número de registro o licencia. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy insta a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar estos anuncios al considerarlos «ilícitos por contravenir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos turísticos».

La pasada semana Consumo remitió a la Xunta el dossier con los datos de los 9.647 pisos turísticos que se anuncian en esta plataforma y que no muestran su número de registro, algo que es obligatorio según la normativa autonómica. Son el 60 por ciento de todos los publicitados en internet. Además, el ministerio instó al Ejecutivo gallego a tomar medidas. En A Coruña no aparece el número de registro obligatorio en 3.538 pisos turísticos de los 5.921 que se anuncian, lo que supone el 37% del conjunto de las ilegales detectadas en Galicia.

Pero la Xunta, sin embargo, desacreditó ayer la documentación remitida por Consumo: «carece del más mínimo rigor jurídico y no tiene el carácter de fuente pública de datos». «El Gobierno de España nos envió datos sin depurar ni cribar por lo que su contenido no sirve para nuestro trabajo», lamentan. Además, desde Turismo advierten que en el listado remitido por el ministerio de Bustinduy además de viviendas de uso turístico aparecen otras tipologías de establecimientos como apartamentos turísticos, casas de turismo rural o campings que están «clasificadas y registradas correctamente». «Además hay establecimientos repetidos y es difícil identificar las viviendas con links que no funcionan o son erróneos», añaden.

Sin embargo, Consumo está dispuesto a dar la batalla contra esos pisos de alquiler para turistas por el impacto que están teniendo sobre el mercado tradicional de arrendamientos. En los últimos meses Consumo remitió a Airbnb tres resoluciones en las que se notificaron esos 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas. En estas resoluciones se instaba a la empresa a bloquear esta publicidad. Sin embargo, Airbnb recurrió esta acción ante la justicia para evitar el bloqueo. Y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo e instando a la retirada inmediata de los primeros 5.800 pisos turísticos ilegales, incluidos en esa primera notificación y que están situados en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

Para Bustinduy, este auto es «una victoria clara» y demuestra que «cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones».

Pero Aibnb no piensa ceder. La compañía asegura que la petición del Ministerio de Consumo de retirar más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas «está en desacuerdo» con las normativas española y europea y anuncia que seguirá recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso.

Un portavoz de Airbnb señaló a Efe que Consumo «no es competente» para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos. Esta plataforma acusa al Gobierno de usar «una metodología indiscriminada» que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas —como arrendamientos de temporada que no son oferta turística—. Y denuncia que se ignora de «manera deliberada» las resoluciones del Tribunal Supremo de España que «han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro».