La Xunta prevé que la autovía entre Santiago y A Estrada abra al tráfico en el año 2028

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer en A Estrada la licitación del segundo tramo de la ejecución de la autovía AG-59, entre Santiago de Compostela y el municipio pontevedrés. Rueda destacó que se trata de «unha infrestrutura clave para a vertebración territorial de Galicia» y que podría empezar a funcionar en el año 2028: «Agardamos que a finais de 2028 a autovía estea rematada e sexa unha realidade unir a capital e O Rollo en só dez minutos».

Este proyecto recoge la ampliación de la autovía hasta un total de 14 kilómetros, y cuenta con un presupuesto de 69,6 millones de euros. Actualmente, están en servicio 6,5 kilómetros, mientras que el Gobierno gallego está ejecutando otros 3,5 entre A Ramallosa y Pontevea, en Teo, con una inversión de 36 millones de euros. Este tramo se encuentra en obras y se prevé que esté terminado a finales de este año.

En cuanto a la licitación anunciada ayer, se centra en el segundo tramo del proyecto, de cuatro kilómetros entre Pontevea y O Rollo, en A Estrada. Este segundo tramo cuenta con un presupuesto de 33 millones. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de junio, y el inicio de las obras resultantes está previsto para este otoño, con un plazo de ejecución que se extenderá hasta el año 2028.

Alfonso Rueda destacó que la licitación supone «un paso decisivo» para la culminación de un proyecto estatégico que «non só reducirá os tempos de desprazamento», rebajando a diez minutos el tiempo de conexión entre ambas localidades, sino que contribuirá a la «cohesión territorial e á igualdade de oportunidades en Galicia». El presidente autonómico indicó que la Xunta trabaja desde hace años para «ir vertebrando o país, igualando o territorio desde o punto de vista das comunicacións e garantir que gran parte dos galegos, vivan onde vivan, teñan preto unha vía rápida».

«A Galicia que funciona, a Galicia Calidade faise tamén con este tipo de pasos», explicó Rueda, que añadió que Galicia cuenta con una de las «redes máis avanzadas do Estado». Además, resaltó el compromiso del Gobierno autonómico para continuar invirtiendo «para garantir unha mobilidade equilibrada e adaptada as necesidades reais do territorio».

