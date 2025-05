Más de 82.000 hogares con niños sufren pobreza laboral

Hace tres años, Khadija contaba en este diario los problemas económicos que sufría tras llegar a Santiago desde su Marruecos natal tres lustros atrás. Con tres hijos y víctima de violencia de género, recibía 1.390 euros mensuales procedentes del ingreso mínimo vital y aseguraba que no le alcanzaba para llegar a fin de mes, a pesar de que pagaba 270 euros mensuales por un piso precario que calificaba de «sótano».

Situaciones como estas afectan también a familias con hijos que en lugar de recibir un IMV, perciben una nómina, pero en la mayoría de casos por empleos a tiempo parcial o precarios que los sitúan bajo el nivel de pobreza.

Galicia cuenta con más de 82.000 hogares con niños que sufren la denominada «pobreza laboral», es decir, que «tienen un empleo, pero no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia», según define Save The Children en el informe Cuentas que no salen: Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España.

El umbral de pobreza se fija en unos ingresos anuales de 20.851 euros, que suponen 1.737 euros al mes para una familia de dos adultos y un menor.

Galicia presenta la menor tasa de España de familias con al menos un niño de toda España, con el 8,2% del aproximadamente un millón de hogares de la comunidad. Se trata de menos de la mitad de la media estatal, situada en el 17,1%. Solo Euskadi con un 9,3% se sitúa por debajo del 10%.

La lista está encabezada por Andalucía (24,6%), Castilla-La Mancha (24,2%) y Murcia (22,4), según el estudio de la citada ONG, elaborado a partir del cruce de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de la Seguridad Social.

La lista continúa con Comunidad Valenciana (21,9%), La Rioja (21,8%), Extremadura (20,6%), Canarias (20%), Asturias (17,1%), Cantabria (16,3%), Madrid (15,4%), Castilla y León (15,3%), Navarra (13,4%), Aragón (12,5%), Baleares (12,2%) y Cataluña (11,2%).

«El contexto económico regional, el tipo de tejido productivo y las condiciones del mercado laboral local tienen un impacto en la capacidad de hogares con hijos para superar el umbral de riesgo de pobreza», apunta el informe.

En Galicia, Miguel Fernández, de Cáritas Santiago y del Foro Galego da Inmigración, apunta como claves del bajo porcentaje gallego a la menor presencia de inmigrantes, las redes de apoyo familiar y medidas políticas.

«En el colectivo migrante se nota mucho esta pobreza laboral porque bien se encuentran en situación irregular, bien cuentan con empleos precarios. Por eso creemos que es necesaria una prestación por hijo más elevada, 100 euros no son suficientes para los gastos», explica, si bien destaca la política de la Xunta de cubrir el gasto de las escuelas infantiles.

«Aquí se mantiene un vínculo de familia extensa que minimiza estas situaciones, con ayudas de abuelos en el caso de los gallegos, pero también de otros migrantes en este colectivo», finaliza.

Suscríbete para seguir leyendo