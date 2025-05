Rueda: «Una decena de proyectos dependen de reforzar la red eléctrica»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, censuró ayer «el papelón» del Gobierno que dirige Pedro Sánchez con el «no explicado» apagón general que afectó a la península ibérica y lanzó una advertencia: hay que «reforzar la red eléctrica» y garantizar las «conexiones» porque lo necesita la industria. De hecho, reveló que hasta «una decena de proyectos de envergadura» depende de ello en Galicia.

Así lo indicó en la apertura de la jornada Galicia hacia el futuro, organizada por Europa Press, con la colaboración de Endesa, Naturgy, DIGI, Fujitsu, Grant Thornton e Reganosa. Tras el saludo del presidente ejecutivo de Europa Press, Rueda tomó la palabra en una intervención muy centrada en el modelo energético, clave, dijo en la línea del lema de las jornadas, con la «Galicia del futuro». En su discurso, reprochó el «papelón» del Gobierno con el apagón y se quejó de que es «muy difícil» tener una interlocución fluida con ministerios estratégicos.

Y tras criticar la gestión del Ejecutivo central y la falta de información sobre las causas del apagón, al tiempo que hacía «una llamada a la reflexión», manifestó su deseo de que al menos haya servido para poner en el foco «un problema» que ya existía: «la falta de capacidad y conexiones a las redes eléctricas», y que existen inversores que «no las tienen garantizadas».

«No hablo de entelequias, ni utopías. Hablo de posibilidades reales. Conozco los nombres y podría decir que no son ni dos ni tres, están en torno a la decena los proyectos de envergadura que dependen de esto», sentenció el presidente gallego. Rueda, quien recordó que Alcoa ha trasladado que le resulta «muy difícil aventurarse hacia el futuro» sin conocer «las razones» del apagón y sin que nadie «les asegure que no puede volver a suceder», evitó concretar a qué proyectos se refería, aunque no es la primera vez que la Xunta alude a las necesidades de grandes consumidoras energéticas ya instaladas o con planes en territorio gallego, como Stellantis o Altri.

Sí recalcó que no se pueden «perder oportunidades» y que es preciso «tomarse en serio el apagón». «Es necesario reforzar la red eléctrica, mejorar las redes de evacuación de la potencia instalada y de la que queremos instalar, y hay que atender a la necesidad real y urgente del tejido industrial», sostuvo, antes de recalcar que contar con «una red moderna, robusta y adaptada» a las necesidades de las industrias es «fundamental».

Y caminar por la vía del «refuerzo» de la red eléctrica, añadió, constituye «una decisión estratégica que permite» que los proyectos ya asentados en Galicia crezcan y «retener talento», además de «atraer» nuevos planes industriales de compañías que se plantean Galicia como «un lugar para invertir, crear riqueza y puestos de trabajo».

