Un joven andaluz confiesa haberse enamorado de este plato tras vivir en Galicia: "Antes no lo pedía nunca"

España es muy diversa y, si nos dejamos llevar por los estereotipos, quizás no haya nada más diferente que un gallego y un andaluz. Nuestro carácter generalmente más reservado, tranquilo y sincero choca con la opulencia y la extravancia de la visión que hay del andaluz en el imaginario colectivo.

Todo esto no son más que pequeños prejuicios que, pese a que pueden cumplirse en algunos casos, no aplican en absoluto a todos los habitantes de ambas comunidades. Lo que sí es cierto es que tanto el clima como el estilo de vida de cada comunidad han conformado dos culturas que poco o nada tienen que ver y, por ello, pese a encontrarnos en el mismo país, no es raro ver a miembros de ambas comunidades aludiendo a los choques culturales que se encuentran al visitar al vecino.

Sobre esto está hablando en su cuenta de redes sociales @dzetamusica, un joven tiktoker andaluz que se ha mudado a Galicia. Desde entonces, ha acumulado unos cuantos choques culturales entre los cuales se encuentra su percepción de la tortilla: "Yo en Andalucía cuando iba a un bar o a un restaurante lo que menos pensaba en pedirme era la tortilla".

¿Por qué ha cambiado su percepción de la tortilla?

"Pensaba: está bien, pero sin más, hay otras cosas que apetecen más. Pero todo eso cambió cuando llegué a Galicia y probé ese manjar de los dioses que es la tortilla de Betanzos", dijo rindiéndose totalmente ante uno de los platos estrella de toda la gastronomía gallega.

"La tortilla de aquí es jugosona. Es juguetona. Se te deshace un poquito cuando la partes. Está suave. Está calentita. Está recién hecha. Y para mí se ha convertido en un imprescindible cada vez que voy a comer o a cenar fuera", dijo añadiendo elogio tras elogios y defendiéndola incluso de los 'haters': "Luego está la gente que dice 'la salmonelosis que te va a dar' o 'eso todavía dice pío'. Tira pa'llá porque no habéis probado una buena tortilla en vuestra vida. No me creo que nadie que ha probado una tortilla poco cuajada, prefiera la hecha del todo. No me lo creo".

"También te digo una cosa. Cuando me acabo de comer la tortilla y tengo que pedir prácticamente una cuchara, para tomarme eso como si fuese una sopa... Ahí ya no me cunde tanto. Hay límites. Pero en general poco cuajada siempre", admitió sobre sus preferencias para la tortilla.