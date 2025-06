Los aserraderos piden la moratoria del eucalipto para proteger el pino

"No es que haya escasez de pino ahora mismo, pero, si no se actúa, las plagas pueden acabar llevándonos a una situación límite". La advertencia es de Benito García, propietario de un aserradero asentado en Oza-Cesuras (A Coruña) con más de 50 años de historia y medio centenar de trabajadores. Él es uno de los firmantes del documento que 66 de los 120 aserraderos asentados en el rural gallego han hecho llegar a la Xunta para manifestar su "preocupación" por la "viabilidad" del sector. Aseguran que, de persistir la actual situación, el suministro estable de madera de pino estará "comprometido" en el plazo de diez anos.

Las 66 empresas en cuestión, mayoritariamente pymes repartidas por las cuatro provincias y que representan el 90% de la transformación del pino en Galicia, achacan a las plagas la delicada situación que están atravesando las masas de pinares que existen en la comunidad.

En el norte del territorio gallego, la gran culpable es la enfermedad de la banda marrón, una patología causada por el hongo Lecanosticta acicola que acaba produciendo el debilitamiento y la caída prematura de las hojas de los pinos. En el sur, el enemigo a batir es el nematodo, la plaga originada por el patógeno Bursaphelenchus xylophilus, que marchita los árboles. Ante el avance de ambas enfermedades, el sector reclama que se pongan en marcha "medidas fitosanitarias efectivas".

Pero a estas patologías forestales los aserraderos suman otro problema que está repercutiendo directamente en el descenso de las existencias de pinares: el avance del eucalipto. Por ello, son partidarios de que la Administración gallega prorrogue la moratoria que impide nuevas plantaciones de esta especie, una prohibición que finaliza en diciembre de este año. Creen que la medida debería mantenerse "vigente" para "potenciar y proteger" los cultivos "actuales y futuros" de pino, debido al déficit que, calculan, existirá en un plazo no superior a los 10 o 15 años. No obstante, se apresuran a puntualizar que no están en contra de las masas de mirtáceas. "El pino tiene otros problemas más acuciantes que el eucalipto", sostiene Benito García. "Galicia es diversa y hay sitio para todos", añade.

En cualquier caso, el documento que estos aserraderos han hecho llegar a las Consellerías de Medio Rural y Economía e Industria hace hincapié en que el sector "quiere seguir apostando" por el rural gallego, lo que justifica la necesidad de radiografiar la situación de las masas forestales. "La industria tiene que hacer una planificación a medio y largo plazo. Si cuentas con hacer una inversión y te falla el recurso, tenemos un problema", explica García.

El 52% de los aserraderos que abogan por extender la moratoria del eucalipto están situados en la provincia coruñesa, frente al 20% de Lugo, el 15% de Ourense y el 13% de Pontevedra. Según datos del sector, las 120 empresas que operan en Galicia transforman cada año unos 3,5 m3 de madera. Casi el 95% de ella procede de pinares y solo de forma anecdótica de frondosas y eucalipto. La venta de esa madera procura a los propietarios forestales ingresos de más de 101 millones de euros anuales.

