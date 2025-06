Rueda defiende que Villares dimita ahora tras su imputación y no tras la denuncia

Nadie esperaba ver ayer a Alfonso Villares en la toma de posesión de la nueva conselleira do Mar, pero, a pesar de encontrarse en el ojo del huracán tras su imputación por un delito de agresión sexual que lo llevó a dimitir, el cervense se presentó en el Pazo de Raxoi, donde recibió el afecto y la plena confianza (en su inocencia) de Alfonso Rueda y sus excompañeros de Ejecutivo. Así, el acto de proclamación de Marta Villaverde como nueva titular de Mar se convirtió en un cierre de filas de la Xunta en torno a la figura del exconselleiro, tras el carrusel de reacciones favorables de prácticamente todo el Gobierno, a excepción de Miguel Corgos que no tiene redes sociales.

La ceremonia sirvió también para resolver una de las principales incógnitas alrededor del caso: ¿Cuándo conoció la Xunta que Alfonso Villares había sido denunciado por una agresión sexual por la modelo gallega Paloma Lago? «En el mes de febrero, Villares me comunica que recibe una llamada de la comisaría de Ferrol en la que le dicen si desea presentar declaración. Él acude y me comenta que es por una denuncia sobre unos hechos que habían pasado unos meses antes », aclaró el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que confirmó que desde ese mismo momento conocía que la denuncia era por una agresión sexual.

No obstante, no vio motivos para demandar la dimisión de Villares hasta esta semana, ya que, defendió, había que esperar a que un tribunal de justicia tomase una «decisión» al respecto. Tras conocer la existencia de esa denuncia en febrero y la comparecencia de Villares en la comisaría de Ferrol, Rueda le demandó que le comunicase de inmediato «cualquier pronunciamiento, cualquier nuevo movimiento» respecto al caso. Sin embargo, desde aquella declaración no hubo ningún avance en el ámbito judicial hasta el pasado viernes, según relató ayer.

«El pasado viernes nos llega una notificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que nos preguntan si esta persona está aforada», explicó Rueda. La interrogación realizada por el máximo tribunal de la comunidad tomaría forma el martes, cuando le notificaba a Alfonso Villares su condición de investigado por un delito de agresión sexual.

«Cuando conocemos ese procedimiento judicial, esa imputación, es cuando tomamos la decisión que todos ustedes conocen», señaló Rueda, sobre la comparecencia de Villares el pasado miércoles en la que comunicó públicamente su renuncia al cargo de conselleiro do Mar para presentarse ante la Justicia «como un ciudadano cualquiera» sin el aforamiento que le confería el cargo.

Rueda reiteró su «confianza en la Justicia» y aseguró que él no va a criticar la actuación de los jueces. Eso sí, demandó que el caso se resuelva «con la máxima celeridad posible». No dudó en desear «lo mejor» para Villares, a quien insistió «le gustaría recuperar para la vida pública».

El dimisionario pide la baja temporal del PPdeG

Escasos minutos después de que Alfonso Villares se marchase del Pazo de Raxoi, donde Marta Villaverde tomó posesión del cargo de conselleira do Mar, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, comunicaba que el exconselleiro do Mar había solicitado la baja temporal como militante del partido. A pesar de que Rueda conoció la denuncia contra Villares en febrero, Prado aseguró ayer que ella tuvo conocimiento de la investigación por esa presunta agresión sexual este miércoles. Eso sí, al igual que el mandatario autonómico, destacó que el exconselleiro renunciase al aforamiento para ser investigado. Una situación que, en su opinión, «contrasta con otros sitios», en alusión al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que se convirtió en diputado autonómico, de modo que estará aforado en el proceso judicial que afronta.