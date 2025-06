Rueda, desde la concentración en Madrid: «Así no puede seguir España, con un gobierno insostenible»

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que convoque elecciones por «el bien de España y de Galicia».

Así lo ha hecho este domingo en la concentración convocada por el PP en Madrid, al que también ha acudido la secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado.

Allí, junto a más de 7.000 gallegos --según fuentes del PPdeG--, Rueda ha incidido en que España «así no puede seguir». «Un Gobierno que no es capaz de aprobar presupuestos, de aprobar una ley, de aprobar medidas. Cada día está cercado por más casos de corrupción, por escándalos que no explican. Es un Gobierno insostenible», ha afirmado.

Por todo ello, Rueda ha pedido «dejar a los españoles que hablen» y, «por el bien de España», que empiece una «nueva época».