El Gobierno defiende que trabaja en mejorar la conexión por tren con Ferrol

La semana arranca con nuevos horarios para los pasajeros que viajan en tren. En el cronograma de Renfe, los usuarios se quejan del varapalo que supondrá a partir de hoy para los viajeros con origen Ferrol el hecho de tener que hacer transbordos en A Coruña en sus viajes a Madrid. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, avanzó que el Ministerio de Transportes trabaja para “mejorar las frecuencias" y concretar "el número de trenes que hacen falta". Los cambios introducidos, según dijo durante un acto para hacer balance de sus dos años en el cargo, también suponen acortar los tiempos, al referirse en concreto a la conexión con la capital.

Sobre las quejas por parte de los pasajeros, desde la Delegación del Gobierno en Galicia han precisado que en la línea Ferrol-Madrid hasta abril de 2024 había dos servicios Alvia por sentido, desde entonces hasta este domingo uno directo y dos con transbordos. Con el cambio, a partir de este lunes, los tres serán con transbordo en A Coruña (AVE y Avlo), pero -añaden- se amplían plazas, se mejoran precios y se ganan 15 minutos en el viaje.

Durante el acto para hacer balance de sus dos años en el cargo como delegado del Gobierno, Blanco aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es “el más progresista de la historia y el mejor para Galicia”. “Esto no se para, vamos a seguir con la misma intensidad”, defendió Blanco para, a continuación, destacar las mejoras logradas en la comunidad con inversiones, derechos o avances en distintos ámbitos.

En su intervención, Blanco repasó algunos asuntos de actualidad en la comunidad, como la polémica que generó la dimisión del exconselleiro do Mar, Alfonso Vilares, tras una denuncia por agresión sexual. El delegado del Gobierno aseguró que desde el Ejecutivo gallego se deben "dar explicaciones" sobre el "gesto" con Villares, en referencia al abrazo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al exconselleiro. "No me gustó", dijo. "Es necesario que se den explicaciones, con independencia de la presunción de inocencia", aseguró Blanco al ser preguntado por esta cuestión y después de que se supiese que el presidente del Ejecutivo gallego tenía conocimiento de la denuncia a Villares en febrero.

Ha sido en una rueda de prensa para hacer balance de su gestión en estos dos años al frente de la Delegación del Gobierno y en el que ha remarcado, además, el "apoyo a las víctimas" de este tipo de delitos.

También se refirió a la operación Copérnico desarrollada la semana pasada en Ourense, que se saldó con 15 detenidos y 762 incautaciones de droga y 143 de armas. “Es un franco golpe al tráfico de estupefacientes en el ámbito del menudeo», dijo el delegado del Gobierno, que también habló sobre los datos sobre la entrada de cocaína a través de Galicia, admitiendo la "preocupación" a este respeto, pero al mismo tiempo resultó el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el número de efectivos existentes.

Preguntado por las peleas registradas en los últimos días en ciudades como Ferrol, Pontevedra o Lugo, descartó que pueda vincularse a "bandas" o que exista una conexión entre ellas. Por ello quiso transmitir un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía al indicar que son ciudades "seguras".