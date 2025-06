Rueda comunicó a Feijóo la denuncia hacia Villares la semana pasada

Tras conocerse el pasado miércoles la denuncia por agresión sexual puesta contra Alfonso Villares, el mandatario gallego, Alfonso Rueda, aseguró este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conoció la noticia “cuando hubo el procedimiento judicial”, es decir, la pasada semana.

Rueda señaló que es lo que “aparece en los estatutos de su partido”. Cuestionado de nuevo por su abrazo el pasado jueves en la toma de posesión de la nueva conselleira do Mar con Villares, el líder de los populares en Galicia insistió: “No voy a tratar como culpable a quien la justicia no declaró como culpable”.

La decisión de dimitir de Villares, señaló, fue algo en lo que ambos estuvieron “de acuerdo” en todo momento.

