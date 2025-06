El PP veta que Rueda explique en el Parlamento la caída de Villares

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no comparecerá en el Parlamento para dar explicaciones por la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar a raíz de la presentación de una denuncia por agresión sexual. Lo demandó de forma unánime la oposición, pero el PP impuso su mayoría absoluta y vetó las explicaciones del titular del Gobierno gallego. Alegó el Partido Popular que «todas y cada una de las cuestiones» que provocaron la caída del conselleiro ya fueron aclaradas «ante el conjunto de la sociedad», además de exponer que la causa de la denuncia pertenece a la esfera personal.

Justo antes de arranque del pleno del Parlamento se reunió la Junta de Portavoces a petición del BNG para intentar alterar el orden del día e introducir la intervención de Rueda. PSdeG y Democracia Ourensana respaldaron la propuesta, que no prosperó por la negativa del PP.

La viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, lamentó la actuación «indignante e indigna» del PP por «vetar» la comparecencia. «Hay razones más que suficientes para que dé explicaciones», insistió Rodil, que ve como hechos «gravísimos» que la Xunta trate «como un héroe nacional al presunto agresor» y «deslizando la duda sobre la denunciante». Al inicio del pleno se votó la petición, con el mismo resultado, y Olalla Rodil volvió pedir explicaciones por el «abrazo de la vergüenza» de Rueda a Villares el día de la toma de posesión de la nueva responsable de Mar.

Elena Espinosa (PSdeG) sostuvo que se trata de una cuestión de «transparencia» y censuró que estuviese ocultando información «durante meses».

Y por Democracia Ourensana se expuso que el hecho de que un conselleiro dimita «es siempre motivo para comparecer».

Por el PP, Alberto Pazos defendió todo «ya ha sido aclarado por el presidente ante el conjunto de la sociedad». En esta línea, afirmó que entiende que «sorprenda» la dimisión «inmediata» de un cargo público «nada más conocerse la apertura de una actuación judicial» que en política, añadió, «tiene pocos precedentes» y que esa «renuncia» de sus responsabilidades «deslinda perfectamente de lo que son las circunstancias personales».

Toda la sesión plenaria estuvo plagada de alusiones y reproches por el veto a la comparecencia y la denuncia contra el conselleiro.

Licitación del transporte escolar por 90 millones

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, avanzó ayer que la Xunta prevé licitar por más de 90 millones, lo que supone un incremento del 9,8% con respecto a la contratación del año 2021, el servicio de transporte escolar, que pasará de 57 a 71 contratos. En su comparecencia en el pleno, explicó que se prevé que estos contratos entren en vigor en el próximo curso con una vigencia inicial de dos años. Entre las novedades, la Xunta trabaja para pasar de 57 a 71 contratos con el objetivo de «buscar una mayor eficiencia» en las rutas y «fomentar la concurrencia y la participación de empresas más pequeñas».

La elección de la directora de la CRTVG , a segunda votación al no tener apoyos suficientes

La elección de Concepción Pombo como directora de la que será la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia, SA (CSAG), la hasta ahora CRTVG, irá a segunda votación al contar solo con los votos a favor del Partido Popular. La oposición, que reiteró sus críticas, decidió no respaldar a la aspirante. La designación de Concepción Pombo como candidata a dirigir la CRTVG llegó ayer al pleno de la Cámara gallega tras ser aprobada su candidatura en solitario por el PP en la Comisión de control de los medios públicos. En una votación secreta y mediante papeletas, los diputados del PPdeG se posicionaron a favor, mientras que la oposición ha optado por la papeleta en blanco —a única opción contraria permitida—. Al no alcanzar la mayoría de dos tercios de la Cámara (50 votos), la votación se repetirá en el pleno en el plazo de un mes, cuando la aspirante podrá resultar elegida con mayoría de tres quintos de la Cámara (45 votos). De no alcanzarse tampoco esta mayoría de tres quintos, se incluirá la elección en el siguiente pleno, en el que podrá ser elegida por mayoría absoluta.

