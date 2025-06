Los trenes de media distancia tendrán un descuento del 40% desde julio

Los viajes gratis de Renfe para los pasajeros habituales tocan a su fin. A partir del 1 de julio, habrá que pagar por desplazarse en tren, aunque se haga de manera diaria, pero se aplicarán nuevas tarifas y descuentos, tal y como ya había anunciado hace meses el Gobierno central. A dos semanas de que el operador ferroviario dé carpetazo a los abonos gratuitos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dio a conocer las tarifas que se aplicarán en el transporte público colectivo estatal a partir del próximo mes, que van desde la gratuidad para los menores de 15 años y hasta el 70 % de descuento para el resto de viajeros. Las tarifas serán diferentes para viajar en autobús que en tren. En el caso de los trenes de media distancia convencional, el descuento será de un 40% con un abono mensual nominativo válido durante un mes desde su primer uso efectivo. Mientras que para los jóvenes de entre 15 y 26 años, el descuento será del 50%, según avanzó ayer el departamento que dirige Óscar Puente a través de un comunicado.

También habrá abonos multipersonales de 10 viajes de media distancia convencional con un 40% de descuento y serán válidos durante el año siguiente a la fecha de su primer uso efectivo, que debe ser anterior al 31 de diciembre de 2025. Esta rebaja se aplicará también en los servicios Avant entre Madrid-Salamanca, así como en el Avant entre A Coruña-Ourense y en la relación Murcia-Alicante a través de la red de Altas Prestaciones, en ambos casos en todos sus orígenes y destinos intermedios. También podrán utilizarse en el servicio Avant Exprés de Barcelona a Tortosa, excluido el origen destino Barcelona-Tarragona.

Los abonos Avant mantendrán una bonificación del 50% hasta final de año, a excepción de los títulos Avant de Oferta de Servicio Público a los que se aplica el descuento de media distancia convencional mencionados anteriormente.

Los títulos para los Avant son: el abono tarjeta plus (30-50), con tres meses de validez y utilizable hasta el 31 de enero de 2026; la tarjeta Plus 10 Normal: su validez será de 30 días y son utilizables hasta el 31 de enero de 2026; y la tarjeta plus 10-45, con validez de 45 días y utilizable hasta el 31 de enero de 2026.

Una vez aplicados estos descuentos a los abonos, solo será aplicable de manera adicional el descuento de familia numerosa. En el caso de abono 10 viajes, este descuento se aplicará si el titular del abono cumple tal condición y sea solo utilizado por este y por los miembros integrantes de su familia numerosa. El código del abono y el billete asociado deberán estar identificados como expedidos a beneficiarios de familia numerosa.

En cuanto al transporte gestionado por las comunidades y ayuntamientos (fundamentalmente urbano e interurbano), continuará con un descuento en los títulos sencillos y multiviaje, pero la subvención pasará del 60 al 40% del precio. Ahora el Estado financiará el 20% de esta ayuda (hasta ahora alcanzó el 30%) y la comunidad pondrá el otro 20% para conseguir la rebaja del 40% en cada caso.

Los distintos abonos para los desplazamientos en autobús, dependerán del número de viajes y de la edad de los pasajeros. En concreto, habrá un abono 10 viajes multipersonal, con origen y destino únicos. Tendrá un descuento del 40%, y podrá utilizarse durante el año siguiente a la fecha de su primer uso efectivo, que deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2025. Habrá otro mensual nominativo con origen y destino únicos y viajes ilimitados durante 30 días desde su primer uso efectivo, para mayores de 26 años. El precio de adquisición será el equivalente al importe de 20 billetes sencillos bonificados con el 50% de descuento. Además, habrá un abono joven nominativo y viajes ilimitados durante 30 días desde su primer uso efectivo, con origen y destino únicos, para jóvenes entre 15 y 26 años. El precio de adquisición será el equivalente al importe de 20 billetes sencillos bonificados con el 70% de descuento. Y finalmente, habrá un abono niños (menores de 15 años) nominativo con origen y destino únicos para un número ilimitado de viajes a realizar durante 2025 sin coste alguno para el usuario.

Estas iniciativas se enmarcan en un paquete de 355 millones que financiará su gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50% para abonos joven, definiendo cada administración la franja de edad correspondiente. Además, se inyectarán 10 millones de euros para rebajar un 50% los abonos recurrentes de los sistemas de préstamo de bicicletas, también cofinanciada en un 20% por la entidad local o autonómica. Quedan excluidos de este esquema de descuentos los billetes sencillos, los de ida y vuelta y los títulos turísticos.

Por otra parte, una avería por falta de tensión eléctrica en la estación madrileña de Chamartín-Clara Campoamor obligó ayer a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad que conectan la capital con varias comunidades, Galiica entre ellas. La incidencia afectó a un AVE con destino A Coruña, que debía salir a las 14.40 horas.

Desde Adif, explicaron que la avería se ha originado tras quedar sin tensión las instalaciones a causa de la salida del eje de la locomotora de cola de un tren que realizaba su entrada en la estación. Sobre las tres de la tarde, se logró recobrar el suministro eléctrico en parte de la estación, lo que ha permitido recuperar las circulaciones con origen o destino con el Norte/Noroeste peninsular.

