«Hay municipios que pueden quebrar por financiar el servicio a domicilio»

Inició el mandato en la Fegamp con los retos de incrementar la financiación de los concellos y delimitar bien las competencias locales. ¿Se ha avanzado?

Estamos peor, porque los costes de determinados servicios que prestamos, aunque no nos correspondería, se han disparado estos años. Cada vez asumimos más competencias impropias que pagamos, pero no ha habido un avance significativo en materia de financiación local. Es algo que tenemos que abordar ya, porque si no va a haber muchos concellos en graves apuros.

El gran caballo de batalla de la Fegamp parece el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). ¿Es la gran sangría económica ?

Son muchas las competencias que no nos corresponden y ponen en dificultades a los concellos, pero el SAF es el que más preocupa. Podría decir sin temor a equivocarme que los 313 concellos tenemos el SAF en nuestra cabeza. El precio de la prestación se ha disparado hasta 21 euros, estamos recibiendo 12 de la Xunta y el Estado y el copago por parte de los usuarios es mínimo, así que la cuenta sale muy fácil. La Ley de Dependencia dice que es un servicio a prestar por los ayuntamientos, pero financiado al 100% por Xunta y Estado, y sin embargo somos los que más dinero ponemos. Hemos iniciado negociaciones con la Consellería de Política Social y pedimos lo mismo al ministro de Derechos Sociales, pero seguimos esperando. Dar la callada por respuesta no es la solución para un servicio que además tiene otros problemas muy serios.

¿Qué problemas?

Muchos concellos no encuentran personal, pero lo absurdo es que se están siendo sancionados por no prestar el número de horas que se establecen, cuando la realidad es que no tienen capacidad para hacerlo al no haber gente formada.

¿Puede llevar el SAF a la quiebra económica de algún concello?

Suena alarmista, pero sí, claro que podría hablarse de quiebra. Los hay que lo están pasando realmente mal. No es razonable que un concello con un presupuesto de 5 millones tenga que gastarse 1 en el servicio de ayuda a domicilio. Los alcaldes lo estamos haciendo porque nos parece importantísimo atender a nuestros mayores, pero eso no puede implicar que tengamos que dejar de hacer cosas que nos corresponden por ley. Autonomías y Estado se han acostumbrando a que las competencias que no saben dónde encajar acaben en la administración local, sin fondos.

¿Algún concello lanzó directamente un SOS financiero?

No quiero poner el foco en ninguno, pero tenemos datos de concellos que nos confirman que están en una situación preocupante. Por eso llevamos tiempo pidiendo a la Xunta que aumente el Fondo de Cooperación Local, que lleva años congelado en 112 millones. Y al Estado le pedimos que aborde de una vez por todas la reforma de la financiación de la administración local.

¿Impacta en esa infrafinanciación municipal no tener nuevos presupuestos en España?

El año pasado se aprobó, mediante un decreto, una actualización de la participación en los ingresos del Estado. Es importante que si no hay presupuestos, al menos vía decreto podamos percibir las entregas a cuenta.

Los concellos se quejan a menudo de tener que asumir competencias impropias sin recursos, pero también tienen otras propias que muchas veces no ejercen: gestión del agua, limpieza de maleza...

Nadie acierta ni se equivoca en todas las decisiones que toma. En Galicia, dado el clima, la maleza se corta en mayo y en junio vuelve a estar igual. Hay concellos con muchísimos kilómetros de vías para limpiar y si además tienen que dedicar recursos a otros servicios, pues ese mantenimiento es más difícil. Sobre el agua, dentro de los recibos que pagamos, hay una parte no pequeña que va para la Xunta, para Augas de Galicia, así que se supone que también tiene que invertir en el ciclo del agua. En la Fegamp tenemos unos números que todavía nadie nos ha desmontado: en Galicia los concellos asumen 600 millones de euros de competencias que no les corresponden.

La Xunta avanzó que antes del verano empezaría a trabajar en una nueva Ley de Administración Local. ¿Qué sabe la Fegamp?

No sabemos nada.

¿Cree que se escucha poco a los concellos en Xunta y Estado?

Sí. Y es una de nuestras cuentas pendientes.

Otra prioridad en la agenda es la vivienda pública. Fegamp y Xunta colaborarán para promoverla en los concellos.

Después del verano nos reuniremos para ver en qué líneas podemos colaborar. Lo que ocurre es que, tal y como están las arcas municipales, es difícil que los concellos puedan ser promotores de vivienda porque no hay capacidad económica. Pero sí podemos ayudar creando suelo apto o cediendo terrenos.

