Alcaldes del PSdeG descartan el adelanto electoral, pero urgen medidas internas

El demoledor informe publicado la semana pasada por la UCO, sobre las presuntas mordidas que José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García habrían cobrado en la licitación de obra pública, ha puesto patas arribas el tablero político. Mientras los dos principales partidos de la oposición —PP y Vox— acusan al Ejecutivo de actuar como una mafia y demandan la dimisión de Pedro Sánchez, el PSOE trabaja en el control de daños, tratando de hacer ver que se trata de una crisis de partido y no de Gobierno. Sin embargo, el temor a los efectos que esta situación pueda tener en los comicios autonómicos y municipales del 2027 hizo que diferentes cargos de la formación —como Emiliano García Page— hayan demandado ya el adelanto de las elecciones generales.

En clave gallega, la Ejecutiva del PSdeG ha reivindicado la rápida actuación de Pedro Sánchez para expulsar de la formación a los investigados y, hasta el momento, tan solo Blas García, alcalde de Ames, se ha mostrado favorable al anticipo electoral, con el objetivo de poner fin al «barullo» y a la «situación política irrespirable» que a día de hoy rodea al partido. Eso sí, considera el regidor mahiano que el candidato socialista en dichos comicios debería ser Sánchez.

Samuel Lago (Cambados), Marta Rouco (Vilalba) y X. C. Valcárcel (Barbadás). / N.P. / Cedida / F.C.

Este diario se ha puesto ayer en contacto con regidores socialistas de las cuatro provincias gallegas para conocer su opinión sobre el informe publicado por la Guardia Civil y si consideran que el adelanto electoral es necesario para mantener sus opciones de mantener la Alcaldía dentro de dos años:

Inés Rey (A Coruña)

«La decisión de seguir trabajando es acertada». La mandataria de María Pita, que el pasado lunes participó en la larga reunión de la Ejecutiva del PSOE en Madrid donde se abordó esta cuestión, considera que el adelanto electoral no es preciso en este momento. «Los ciudadanos hablaron el 23 de julio del año 2023 y eligieron un Gobierno de progreso para cuatro años», recordó Rey.

Así, con los investigados fuera del partido, Rey considera que «la decisión de seguir trabajando es acertada» para ahondar en el liderazgo de España en Europa en «crecimiento económico, creación de empleo, políticas de vivienda o protección social». Un Gobierno que, en opinión de la alcaldesa de A Coruña, es «la referencia en la socialdemocracia» y ha aupado la «relevancia internacional» del país.

María Barral (Betanzos)

«Es necesario un cambio muy profundo». La alcaldesa betanceira, en la línea con la Ejecutiva del PSdeG, considera que los órganos de dirección socialista «están dando pasos» para resolver la situación generada por el informe de la UCO. Si bien considera que «es necesario un cambio muy profundo» en los órganos del PSOE. Unas modificaciones que prevé se darán en el Comité Federal de julio.

Barral, que se manifiesta «muy enfadada» con lo relatado en el informe policial y los audios publicados a posteriori, considera que la crisis no es «de Gobierno» y sí «de partido», por lo que cree que un adelanto de las generales «no es necesario» en este momento.

Anxo Rei (Padrón)

«Los gobiernos municipales estamos muy pegados a la ciudadanía y la gente sabe diferenciar». El alcalde de Padrón difiere también con su homólogo de Ames sobre el adelanto electoral y asegura que los vecinos saben diferenciar, a la hora de acudir a las urnas, entre los diferentes niveles de Gobierno y asegura «no estar preocupado» de cara a las municipales de 2027. Rei Arca cataloga de «gravísimo» lo relatado en el informe por la UCO y asegura que es «inentendible» como un «ministro o un alto cargo del partido» no tiene suficiente con el salario que percibe mensualmente como para participar de presuntas mordidas.

Así las cosas, considera que la reacción de Pedro Sánchez «fue buena» y a tiempo y apela a poner el foco también en los corruptores: «Si no hubiera empresas dispuestas a poner dinero para lograr esos favores, la corrupción no existiría».

Samuel Lago (Cambados)

«Quizás tampoco sea positivo esperar hasta el final del mandato». Ya en la provincia de Pontevedra, el regidor de Cambados considera que en este momento cabe esperar, antes de demandar elecciones anticipadas, y confiar en la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya demostró que no le está temblando la mano a la hora de «sacar el bisturí». «Si el caso queda circunscrito a esas tres personas el mal ya está extirpado», asevera Lago.

A pesar de coincidir con sus compañeros, el alcalde cambadés sostiene que tampoco se puede asegurar que lo idóneo sea mantener la legislatura hasta el 2027: «Quizás tampoco sea positivo esperar hasta el final del mandato para convocar a la ciudadanía a las urnas».

Juan González (Nigrán)

«No son buenas noticias, pero no nos afecta de cara a las municipales». El alcalde de Nigrán responde a la llamada notablemente enfadado. «Es cierto que indeseables hay en todas las profesiones, pero la nuestra es mucho más visible y los ciudadanos nos dan su confianza para gestionar su dinero, comenta González, que dice estar «asombrado» ante todo lo que ha salido a la luz y agradece a Pedro Sánchez la «contundencia» para apartar del partido a los «presuntos delincuentes».

Cuestionado por si considera necesario el adelanto electoral, González no es expeditivo y pide tiempo para que esa cuestión se dirima en los órganos internos del partido. Si bien, considera que esta situación no supondrá cambios posición de partida de los alcaldes socialistas de cara a los comicios del 27: «No son buenas noticias, desde luego, pero no nos afecta de cara a las municipales».

Marta Rouco (Vilalba)

«Confianza plena en la Ejecutiva del partido». La alcaldesa lucense pone en valor la respuesta puesta en marcha por el presidente del Gobierno para atajar la situación originada por el informe de la UCO. «Confianza plena en las decisiones tomadas el lunes en la Ejecutiva», asegura Rouco. Sobre un posible adelanto de los comicios, la regidora de Vilalba sostiene que faltan todavía «dos años y habrá que ver como evoluciona la situación», pero considera que es una decisión que se debe tomar en los órganos de dirección del partido. «No creo que nos toque a otros cargos hacer valoraciones sobre ello», concluye.

Xosé Carlos Valcárcel (Barbadás)

«Son necesarios cambios orgánicos, como si tiene que haber un congreso refundacional». El regidor de Barbadás considera que el proyecto socialista de gobierno «tiene que seguir adelante», si bien apunta que «tiene que experimentar importantes modificaciones como organización». «Son necesarios los cambios orgánicos, como si tiene que haber un congreso refundacional. Eso a mí hasta me agradaría», sostiene tajante.

Las actitudes «desvergonzadas» de Ábalos, Cerdán y Koldo «desvirtúan» el trabajo en favor del progreso de España que ha realizado el partido durante los últimos siete años. Por ello, Valcárcel cree que hay que actuar dentro de la organización y apela a la convocatoria de un Congreso Extraordinario. «Si actuamos a tiempo, y apostamos por las medidas de regeneración democrática adecuadas, esta situación puede incluso reforzarnos de cara a las municipales de 2027», sentencia.

Alfredo García (O Barco de Valdeorras)

«El partido tiene recursos y mecanismos suficientes para salir de esta». El regidor barquense no apuesta por el adelanto electoral, pero asegura que la formación socialista debe abrir un periodo de «profunda reflexión» y apostar por la «rigurosidad» y la «investigación». «Es necesario que aclaremos todo esto y, así, podamos salir de ello con la cabeza alta», apunta García. El alcalde de O Barco invita a los suyos a dar la batalla en los órganos del partido. «Es allí donde todos y cada uno de nosotros tenemos que dar nuestra opinión y tomar las decisiones adecuadas. El partido tiene recursos y mecanismos suficientes para salir de esta», sostiene García, por esto último considera que no conviene el adelanto electoral.

