El Camiño dos Faros: ¿el fin de una ruta soñada por seis trasnos?

El Camiño dos Faros, la ruta de senderismo que une Malpica y Fisterra por el borde del mar a lo largo de 200 kilómetros, vuelve a estar el ojo del huracán. Lo que nació en 2012 como un sueño de seis amigos (trasnos, como ellos mismos se definen) podría verse alterado, ya que un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural obliga a modificar su trazado en quince puntos para evitar afecciones a un espacio natural protegido y a especies como la píllara de las dunas.

Así, recoge que "a masificación de persoas na ruta dentro do espazo natural protexido pode afectar de forma apreciable aos valores naturais" y advierte que "a responsabilidade pola acumulación de impactos xerados polos usuarios da ruta corresponde á entidade promotora, a Asociación O Camiño dos Faros". En consecuencia, insta a dicha asociación, "que de facto xestiona ou publicita a ruta", que lleve a cabo "todos os cambios e actuacións, (en especial a publicación das modificacións do percorrido), que sexan esixibles para evitar os prexuízos que detecten, no momento da resolución ou no futuro".

En rojo, trazado alternativo en la playa de Seiruga, de Malpica / Cedida

Dicho informe da respuesta al Documento Ambiental presentado hace seis años por la Asociación O Camiño dos Faros, que pretendía homologar el trazado como Ruta de Gran Recorrido (GR) y que, en 2022, "ante el bloqueo de las administraciones, decidimos dar por finalizado el proyecto", afirman sus promotores, quienes critican además la demora en la respuesta de la Xunta, que "por ley debía responder en menos de 3 meses".

Se preguntan "¿a qué se debe esta respuesta en estos momentos? Nosotros lo tenemos muy claro, pero no vamos a emitir ningún tipo de valoración, solo vamos a publicar la respuesta y las variaciones del track que se nos obliga a realizar, que supondrían acabar con O Camiño dos Faros tal como lo conocemos".

Trazado alternativo para evitar cruzar por la playa de Soesto, en Laxe / Cedida

El informe de Patrimonio Natural obliga a modificar el trazado actual a su paso por las playas de Seiruga y Barizo, en Malpica; el arenal de A Ermida y el Monte Branco, en Ponteceso; las playas de Laxe, Soesto y Traba, en el municipio laxense; el arenal de Trece y las playas de Reira, A Pedrosa y Ariño, en Camariñas; la playa de Lourido, en Muxía; y las de Rostro Norte, Rostro y Mar de Fóra, en Fisterra.

La propuesta de la Xunta propone alternativas para evitar que los senderistas crucen por dichos arenales, pero, según los promotores, ello supondrá desviar el trazado por zonas asfaltadas. Advierten además de diversas incongruencias. Así, añaden, que una de las alternativas en la playa de Soesto es "que pases de ser un senderista de O Camiño dos Faros a senderista de la PR-G- 114, ruta homologada por la Federación Galega de Montañismo y promocionada por la Xunta, que atraviesa la playa por el mismo recorrido que O Camiño dos Faros. Parece un chiste, pero no", afirman.

Trazado alternativo para evitar la playa de Mar de Fóra, en Fisterra / Cedida

Recuerdan además, que la asociación "se desvinculó de la figura del promotor y los amigos que iniciaron este proyecto ya no tienen ni el equipo, ni la posibilidad ni ningún interés en esta ruta". Insisten, no obstante, en que "a día de hoy, nadie fue capaz de demostrarnos que esta ruta afecta lo más mínimo a cualquiera de los puntos del recorrido. Además, y curiosamente, la presencia de la píllara de las dunas está mejorando en los últimos 10 años en la zona", concluyen.

La asociación ya publicó en la web dos recorridos alternativos. Uno que recoge las modificaciones propuestas por la Xunta, y otro, tirando de ironía, que dibuja un "Camiño dos Faros desde Malpica a Fisterra por el arcén de la carretera general".